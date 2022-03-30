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Dünya bu adamları arıyor!

Türkiye'nin dünyaya açılan yeni teknoloji yüzü Cerebrum Tech'in Kurucusu Dr. Erdem Erkul, GGYD’nin İş’te Fırsat Toplantısı’na katıldı, çok önemli bilgiler paylaştı. Ailelere, çocuklarını tasarım odaklı düşünme ve akıllı kontratlar alanında geliştirmelerini öneren Erkul, “Dünya; yapay zekayı, tasarımı, web 3.0’ı, sanallaşmayı, neyin gerçek neyin sahte olduğunu anlayan teknolojileri bilen adamları arıyor” dedi.

İş Dünyası 30.03.2022, 09:12
Dünya bu adamları arıyor!

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD)’nin, Türk iş dünyasına mal olmuş iş ve tecrübe paylaşım toplantısı İş’te Fırsat’ın 54’ncüsü, geniş katılımla Green Park Otel’de gerçekleşti. Üyelerin firma sunumlarıyla başlayan toplantının açılış konuşmasını yapan GGYD Başkanı M.Nezih Allıoğlu, pandemi döneminde etkinlik, organizasyon ve üye sayısı bakımından büyüyen ender kuruluşlardan biri olduklarını söyledi. Derneğin şubeleşme çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Başkan Allıoğlu, GGYD İzmir Şubesi’nin kuruluş çalışmalarının resmen başladığını, sırada Eskişehir ve Bolu’nun olduğunu kaydetti. Allıoğlu, “Halen yaklaşık 650 olan üye sayımızı, yeni şubelerimizle beraber bir yıl içerisinde 1000 girişimciye çıkarmayı planlıyoruz” dedi.

Yoksa bizi çok zor bir yıl bekliyor

GGYD Başkanı Allıoğlu konuşmasında ekonomideki gelişmelerin reel sektöre yansımalarına da dikkat çekti, bankacılık sektörüne çağrıda bulundu. Allıoğlu, “Enflasyondaki önlenemez artış, hammadde teminindeki sıkıntılar, politika faizi ile piyasa faizi arasındaki makasın giderek açılması ve bunun reel sektörün finansmana erişimini daha da zorlaşması, Ukrayna’daki savaşın tedarik zincirinde yarattığı aksamalar, enerji ve akaryakıttaki fiyat artışının maliyetlere yansıması, bir yanda işsizlik diğer yandan nitelikli elemansızlık ve daha bir sürü şey…Tüm kesimlerin fedakarlık yapması gereken bir dönemdeyiz deniliyor hep. Bankacılık sektörünün artık reel sektörün sesini, hatta çığlığını duymasını, uygun koşullarda kredi imkanı sağlamasını bekliyoruz, öncelikle. Uzun vadeli ve düşük faizli kredi olanakları, iş dünyasının olmazsa olmaz ihtiyacı. Aksi halde ticaretten sanayiye bizi çok zor bir yıl bekliyor” şeklinde konuştu.

Başarılı çocuklarımızı kaçırmayalım

GGYD’nin toplantısına konuşmacı olarak katılan Cerebrum Tech'in Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erdem Erkul ise “web 3.0” başlığı altında çok çarpıcı bilgiler paylaştı. “Önümüzdeki 1.5 yıl içinde dünyada öyle bir şey icat edilecek ki dünya değişecek” diyen Erdem Erkul, Türkiye’nin bu icadın hangi safhasında yer alacağının önemli olduğunu kaydetti. Web 3.0 ile birlikte sıradan insanların, sıradan firmaların Facebook, Instagram gibi devlere rakip olacağını, bu noktada başarılı çocukları kaçırmamak gerektiğini söyleyen Erkul, “Tiktok’ta dünyanın en iyi videoları bizden çıkıyor. Öyle tıklanma oranları var ki, inanamazsınız. Bu gençler çok iyi para kazanıyor. Kripto parayla ilgili bir düzenlememiz yok ama 24 milyon kullanıcımız var. Dünyada da nüfusa göre 1. sıradayız. Web 3.0 dünyası için bunlar çok önemli. İçerik üretmek, bunu yaparken kendi girişimini yapmak, istihdam sağlamak, üretmek çok önemli bir hal aldı. Yeni üretim bu şekilde olmaya başladı. Artık mavi veya beyaz yakalı 100-150 bin çalışanı olanlar mı yoksa içerik üreten 100 bin metal yakalı çalışanı olan mı ekonomiye daha çok katkı sağlıyor, bakmak lazım” dedi.

Dünya işte bu adamları arıyor

Dünyada artık içerik üretme, oturduğu yerden iş sahibi olma döneminin başladığını, başta Z kuşağı olmak üzere her yaştan insana önemli iş fırsatları sağlandığını da kaydeden Erdem Erkul, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aileler soruyor bize; çocuğumuz ne iş yapsın diye. Açık söyleyeyim tasarım odaklı düşünme ve akıllı kontratlar alanında kendilerini geliştirsinler diyoruz. Bunun için üniversite okumalarına da gerek yok. Şirketlerimize iyi üniversitelerin bilgisayar mühendisliği bölümünde okuyan çocuklar geliyor. Ama pek çoğu yapay zekayı, tasarımı, web 3.0’ı, sanallaşmayı, neyin gerçek neyin sahte olduğunu anlayan teknolojileri bilmiyorlar. Ancak bilmeleri gerekir. Dünya bu adamları arıyor. Bunları bilmek için de bilgisayar mühendisliği okumaya gerek yok. Hangi üniversitesinin hangi bölümünden mezun olduğunun önemi yok. Bizim şirketin ar-ge müdürü felsefe mezunu. İşletme okuyan, inşaat veya iktisat okuyanlar var…”

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