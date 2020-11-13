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D’S DAMAT’TAN BÜYÜK KASIM FESTİVALİ!...

“Yenilik, kalite, doğru fiyat” üçlüsünden ödün vermeyen erkeklerin ilk tercihi D’S Damat, çok özel fırsatlarıyla kasım ayını adeta festivale dönüştürdü.

İş Dünyası 13.11.2020, 11:27
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D’S DAMAT’TAN BÜYÜK KASIM FESTİVALİ!...

D’S Damat, alışveriş severlerin büyük bir heyecanla beklediği Muhteşem Cuma ve Siber Pazartesi ile Öğretmenler Günü dahil kasım ayı boyunca özel fiyatlar içeren kampanyalar hazırladı.

Her tarza ve her yaşa uygun D’S Damat ürünlerine, hem mağazalardan hem de arzu edilen lokasyondan görüntülü konuşma eşliğinde stil danışmanlığı hizmeti de alarak ulaşmak mümkün…

D’S Damat’ın e-ticaret sitesi dsdamat.com adresinden alışverişi tercih edenlere ise en hijyenik koşullarda adrese teslimin yanında, ayrıcalıklı olarak kargo hizmeti de ücretsiz sağlanıyor…

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