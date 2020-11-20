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Dr. Salim Çam; "Türk gücünü kimse durduramaz."

Müsiad Expo 2020 Ticaret Fuarı iş dünyasını buluşturdu. Progroup Uluslararası Danışmanlık, bu yıl 18’incisi düzenlenen ve 21 Kasım 2020 tarihine kadar İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde devam edecek olan MÜSİAD EXPO 2020’de yerini aldı. "Türk gücünü kimse durduramaz" diyen Progroup Uluslararası Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim ÇAM, bu sözlerine; " Bunun üç formülü var, inanç, uygulama ve revizyon" diyerek açıklık getirdi.

İş Dünyası 20.11.2020, 13:30 20.11.2020, 15:57
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#MÜSİAD #fuar #expo #ticaret #Istanbul #TÜYAP
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