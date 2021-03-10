DÖVİZ KURU YATAK SEKTÖRÜNDEKİ TALEBİ ETKİLİYOR
Pandemi sürecinde, dövizde yaşanan hareketlilik yatak sektöründeki hammaddelerin maliyet artışını beraberinde getiriyor. Bu nedenle, stabil bir döviz kurunun ihracatta rekabetçiliğe engel olmayacak şekilde kontrol altında tutulması, ihracatçının önünü görebilmesi açısından oldukça önem taşıyor. Konuyla ilgili, İşbir Holding Ceo’ su Metin Gültepe, “Şu anda uygulanmakta olan yüksek faiz oranları sektördeki talebi etkiliyor. Faizlerde yapılacak düzenlemelerin, dış talebin yanı sıra iç talebi de artıracağını öngörüyoruz” dedi.
YERLİ ÜRÜNLERE TALEBİN ARTMASI MUTLULUK VERİCİ
İthal hammaddelerde maliyet artışına dikkat çeken İşbir Holding Ceo’su Metin Gültepe, “Girdilerin yurtdışı kurlara göre, satışların ise TL üzerinden oluşundan kaynaklı dezavantajlar yaşıyoruz. Ancak bu durumu, iç piyasalara yansıtmadan ihracat hareketliliğiyle dengeliyoruz. Aynı zamanda, bu dönemde yerli ürünlere olan talebin artması da mutluluk verici. Bu, hem ithalatı azaltıp cari açığın kapanmasına destek verirken hem de İşbir gibi yerli ve milli markaların yükselmesine de olanak sağlıyor” şeklinde konuştu.
Arz-talep dengesizliklerinin hammadde fiyatlarında dövize endeksli bir fiyat artışını da beraberinde getirdiğine dikkat çeken Gültepe,
“Bunun da sıkıntısını yaşıyoruz. Dövizdeki hareketler, maliyet girdilerimizi doğrudan etkiliyor. Dövizin düşmesine karşın yurtdışındaki hammadde tedarikçileri fiyatlarına döviz üzerinden zam yaptı. Bu da fiyatlara indirim olarak yansımamasına neden oldu” dedi.
SEKTÖRÜN GELECEĞİ İÇİN UMUTLUYUZ
Pandemiye karşı savaşta aylardır hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması olduğuna dikkat çeken Gültepe,
“Bu durum, perakende mağazacılığı ekonomik olarak olumsuz etkiledi. Ancak, geçtiğimiz günlerde kısıtlamaların kalkmasıyla ekonomide yeniden bir canlanma yaşanacağını öngörmek mümkün. Biz de bu noktada, sektörün geleceği için oldukça umutluyuz. KDV indiriminin devam etmesi de sosyal hareketlilikten elde edilecek ekonomik kazanım performansımızı olumlu yönde etkileyecek” dedi.
“Ayrıca, aşı kullanımının yaygınlaşması ve kitle bağışıklığı kazanmak, tüm sektörlerin geleceği için oldukça önemli. Bu konuda, devletimiz üzerine düşeni en iyi şekilde yapıyor ve halkımızı aşıyla buluşturuyor. Dilerim, aşılama süreci en kısa zamanda tamamlanır ve artık hep birlikte kitle bağışıklığını konuşmaya başlıyor oluruz”.