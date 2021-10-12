Döviz bürosu açmak için 6 milyon TL’ye kadar başvuru ücreti alınacak

Hazine Maliye Bakanlığı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara ilişkin 2018 – 32/45 Sayılı Tebliğ’de değişiklik yaparken, 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun kapsamında alınacak ücretlere ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de yayımladı.



Mevcut düzenlemeye göre, döviz bürosu açmak için A grubu yetkili müesseselerde 500 bin, B grubunda ise 200 bin lira olan başvuru ücretleri on kattan fazla artırılacak. Yönetmelik ile Türkiye dört faaliyet bölgesine ayrıldı. İstanbul’un 24 ilçesi 1 numaralı, diğer ilçeleri ile Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep gibi iller 2 numaralı faaliyet bölgesi olarak belirlendi. A grubu yetkili müessese açmak için yapılacak başvurularda;



1 numaralı faaliyet bölgesinde 6 milyon lira,

2 numaralı bölgede 5 milyon lira,

3 numaralı bölgede 4 milyon lira,

4 numaralı bölgede ise 3 milyon lira başvuru ücreti alınacak.





B grubu yetkili müessese açmak için ise bu bölgelerde sırasıyla 5.5 milyon, 4.5 milyon, 3.5 milyon ve 2.5 milyon lira başvuru ücreti alınacak.



Her bir yeni şube için halen 200 bin lira olarak uygulanan başvuru ücreti ise faaliyet bölgesine göre en düşük 2 milyon liradan başlayarak 5 milyon liraya kadar çıkacak.



Yeni başvuru ücretlerine ilişkin düzenleme 12 Ekim 2021 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek. Ancak, 12 Ekim itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılmış olup değerlendirmesi tamamlanmamış bulunan başvuru ücretleri yeni tarifeden ödenecek. Mevcut başvurular 90 gün içinde yeni hükümlere göre yenilenecek.

Diğer taraftan, mevcut yetkili müesseselerin grup dönüşümleri veya hisse devirleri için yapılacak başvurularda yeni ücret tarifesi uygulanacak.

SERMAYE 10 MİLYON LİRAYA ÇIKARTILACAK

Halen A grubu yetkili müesseselerde ödenmiş sermayenin en az 5 milyon lira, B grubu müesseselerde ise 1 milyon lira olması gerekiyor. Yeni düzenlemeyle asgari sermaye tutarı A grubunda 10 milyon liraya, B grubunda ise 5 milyon liraya çıkartılacak. Her bir şube için 2 milyon lira olan ilave asgari sermaye tutarı da 3 milyon liraya çıkartılacak.



Mevcut şirketlerin sermayelerini yeni tutarlara yükseltmeleri için 31 Aralık 2022 tarihine kadar süre tanınacak. Bu tarihe kadar sermaye artırımı yapamayanlar için en fazla 90 günlük ek süre verilecek.