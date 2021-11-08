Doğu Aras Enerji'den 1,47 milyar liralık halka arz

Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. (“Doğu Aras”) paylarının halka arzı için “Sabit Fiyatla Talep Toplama” sürecinin 4 - 5 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirdi.

Halk Yatırım'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre, halka arzda birim fiyat 110 TL olarak açıklanmış olup, halka arz edilen 13.400.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirildi. Buna göre halka arz büyüklüğü 1.474.000.000 TL olarak gerçekleşti.

Satışı yapılan paylar, mevcut ortaklardan Kiler Holding A.Ş.’ye ait 6,7 milyon TL ve Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait 6,7 milyon TL olmak üzere toplam 13,4 milyon TL nominal değerli (C) grubu paylarında oluşuyor.