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Doğtaş’tan Yeni Reklam Filmi
Doğtaş, yeni mağazacılık uygulamaları ve ücretsiz mimari hizmetinin yanı sıra yaptığı kampanyalarla da ses getiriyor. Luna koltuk serisi için yapılan reklam filminde Temmuz ayına özel indirimlere dikkat çekiliyor.
İş Dünyası 18.07.2020, 10:04
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Türkiye’nin en köklü mobilya firmalarından Doğtaş, pandemi sonrası başlattığı özel kampanyalarla müşterilerinin yüzünü güldürüyor.
Luna koltuk takımına özel tasarlanan reklam filminde, koltuğun farklı renk opsiyonlarına dikkat çekilirken, özel indirim fırsatlarına da yer veriliyor. TV ve dijital kanallarda yayınlanacak film, açık hava ve mağaza içi uygulamalarıyla da destekleniyor.
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