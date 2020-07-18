Doğtaş’tan Yeni Reklam Filmi

Türkiye’nin en köklü mobilya firmalarından Doğtaş, pandemi sonrası başlattığı özel kampanyalarla müşterilerinin yüzünü güldürüyor.

Luna koltuk takımına özel tasarlanan reklam filminde, koltuğun farklı renk opsiyonlarına dikkat çekilirken, özel indirim fırsatlarına da yer veriliyor. TV ve dijital kanallarda yayınlanacak film, açık hava ve mağaza içi uygulamalarıyla da destekleniyor.