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Doğtaş’tan, Patili Can’lara Özel Kumaşlar

Doğtaş, ailelerin en sevilen patili, bol tüylü dostlarına özel geliştirdiği Easy Clean ve Pati Dostu kumaş seçenekleriyle koltukların ömrünü uzatırken temizlenmesini kolaylaştırıyor.

İş Dünyası 12.08.2022, 09:21 12.08.2022, 09:25
Doğtaş’tan, Patili Can’lara Özel Kumaşlar

Yaşam alanları tasarlayan, evlerde zevk, konfor ve pratikliğini taşıyan Doğtaş, yeni pati dostu kumaş seçenekleriyle tasarımlarının köklerinin yaşam tarzlarına dayandığını bir kez daha gösterdi.  Evcil hayvanların aileler için ne kadar önemli olduğu bilinciyle geliştirilen pati dostu kumaş; pati çizilmelerine ve yırtılmalarına dayanıklılık sağlarken Easy Clean kumaş ise hem pati çizilmelerine hem de lekelere dayanıklı, hızlı ve kolay bir şekilde temizlenme sunuyor.

Pati Sigortasıyla Sadece Uzun Ömürlü Değil Aynı Zamanda Garanti Altında 

Doğtaş’ın neredeyse tüm koltuk portföyünde seçenek olarak sunulan Pati Dostu ve Easy Clean kumaşlar renk opsiyonlarıyla da evlerin baş köşelerine yerleşiyor. 

İnsanın en iyi arkadaşları pati dostlarını rahat ettirirken, sahiplerin de koltuklarını daha uzun süre kullanmasını sağlayan bu kumaşlar üstelik Pati Sigortası garantisi altında. Herhangi bir barınaktan hayvan sahiplenen ve bunu belgeleyenlere yılda 1 defa değiştirme olanağı ile alanında bir çığır açan ve evcil hayvan sahiplerinin kalbinde taht kuran Doğtaş, yeni kumaş ve renk alternatifleriyle koleksiyonlarını genişletmeye de hazırlanıyor. 

#Easy Clean #Doğtaş
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