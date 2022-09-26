Doğtaş’tan Londra Çıkartması

Doğanlar Mobilya Grubu’nun lider markası Doğtaş, geçtiğimiz yıl Edmonton bölgesinde açtığı flagship mağazanın ardından, ikinci mağazasını Wimbledon bölgesinde açtı.

Açılışa; Doğanlar Mobilya Grubu Yurtdışı Yatırımlardan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Ozan Doğan, Doğanlar Mobilya Grubu İcra Kurulu Üyesi Dilara Doğan ve Doğtaş yöneticileri katıldı. Ozan Doğan, açılışta yaptığı konuşmada, “Geçtiğimiz yıl Londra’da açtığımız flagship mağazanın ardından, bu yıl Wimbledon bölgesinde 350m2’lik ikinci mağazamızı açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün 35 ülkede, 54 mağazayla adını duyuran Doğtaş markamız, yurt dışı mağaza ağını son hız genişletiyor. New York, Londra, Paris, Lyon, Berlin, Viyana, Lozan gibi şehirlerin yanı sıra Afrika ve Türki Cumhuriyetler’de de mağazalarımız yer alıyor. Bugün, dünya lideri markaların yanında anılmaya başlayan Doğtaş, trendleri belirleyen değerli bir konuma sahip” şeklinde konuştu.

Doğtaş, 2019 yılının sonunda “Tarz ve Uyumun Birlikteliği” konseptini lanse ederek, inşa etmeye başladığı “yaşam tarzı sunan mobilya” markası algısını 2021 yılında genişlettiği ürün gamıyla yurt dışı müşterileriyle buluşturuyor. Hybrid koltuk takımları, %100 pet şişeden üretilerek elde edilmiş kumaşlardan döşenen recycle koltuklar, relax mekanizmalar ve yepyeni köşe takımları, genç odaları, bahçe takımları, mutfak ve Doğtaş Home, Doğtaş’ın genişleyen koleksiyonları arasında yer alıyor.