Doğtaş’tan Karadağ’da Mağaza!

Doğtaş, Türkiye'nin ve dünyanın pek çok seçkin noktasında 200’den fazla konsept mağazasıyla mobilya sektörünün nabzını tutmaya devam ediyor.

Doğtaş, Podgoritsa’da tüm mobilya mağazalarının olduğu caddede yerini aldı.

800 metrekarelik bir alanda hizmet verecek olan Doğtaş’ın Podgoritsa mağazası, mobilya mağazalarının yer aldığı Cetinje Road’da yeni misafirlerini ağırlayacak.

Açılışa Podgoritsa Belediye Başkanı Ivan Vuković ve T.C Karadağ Büyükelçisi Songül Ozan katıldı.

Doğanlar Mobilya Grubu Yurtdışı Yatırımlardan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Ozan Doğan: “Öncelikle ülkemizin, sonra ağımızı genişlettiğimiz ülkelerin ekonomi ve istihdamına katkıda bulunmak öncelikli yaklaşımımızdır.”

Podgoritsa Belediye Başkanı Ivan Vuković ve T.C Karadağ Büyükelçisi Songül Ozan’ın da katıldığı mağaza açılışında konuşan Doğanlar Mobilya Grubu Yurtdışı Yatırımlardan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Ozan Doğan, Doğtaş kalitesini pek çok farklı ülkenin tüketicisiyle buluşturma, müşterilerin beğenilerine paralel olarak yaygınlaştırma arzularının devam ettiğini ifade etti. “Ülkemizin ve yatırımda bulunduğumuz ülkelerin ekonomi ve istihdamına katkı sağlamak öncelikli hedefimiz” şeklinde konuşan Doğan, yurt dışı yatırımlarının devam edeceğine işaret etti.