Doğtaş’tan 50. Yıl Atağı!

Doğanlar Mobilya Grubu’nun lokomotif markası Doğtaş; mağazaları ve web sitesinde müşterilerine benzersiz bir deneyim yaşatırken, sunduğu konfor, tarz, estetik ve deneyimi 50. yılında yepyeni koleksiyonlarıyla taçlandırıyor.

400’den Fazla Özgün Tasarım; Doğtaş Home

Yaşam alanlarının gerçek ruhunu oluşturan aksesuar ve ev dekorasyonun tamamlayıcı ürünleri 400’den fazla ürünle Doğtaş Home markası altında yepyeni bir boyuta taşınırken, hybrit köşe takımları, genişleyen genç odası koleksiyonu, ilk kez koleksiyon ürettiği bahçe mobilyalarıyla koleksiyon gamını genişletmeye devam ediyor.

Yurtiçinde 205 Mağaza, Yurtdışında Yeni Yatırımlar

Geçtiğimiz hafta yurt içindeki 205. Mağazasını Antalya Kumluca’da açan Doğtaş, yurt dışında da hızlı bir mağazalaşma dönemine giriyor.

Mayıs ayı içerisinde Londra’da ikinci mağazasını açmaya hazırlanan Doğtaş; Paris, Tel Aviv, New Jersey şehirlerinde ilk mağazalarını açacak. Ramallah’ta ikinci mağazasını da yakın bir tarihte açmayı hedefleyen Doğtaş, aynı dönemde Aşkabat’ta 2 mağaza birden açmaya hazırlanıyor.

Doğtaş Genel Müdür Yardımcısı Erim Tamer: ”Çok çalışarak, üretmeye ve fark yaratmaya devam edeceğiz.”

Mobilya sektörünün lider markalarından Doğtaş’ın 2022 yılıyla birlikte genişlettiği koleksiyonları hakkında konulan Genel Müdür Yardımcısı Erim Tamer; “Doğtaş,Türk mobilya sektöründe her zaman ilklere imza atan markaların başında geldi. Bu alanda sürdürülebilir bir mobilya dünyası adına yaptığımız yatırımlar ve yeni koleksiyonlar bizim için büyük bir önem taşıyor. 2022 yılı Doğtaş’ı günün her saatinde evlere taşıdığımız bir yıl oluyor. Günün her saatine yönelik bir tasarım ile fark yaratan koleksiyonlarımız müşterilerimiz tarafından da büyük bir ilgiyle karşılandı. Sene başında lanse edilen köşe takım koleksiyonumuz ve yepyeni modellerle mağazalarda yerini alan genç odası tasarımlarımız mağazalarda yerini aldı. Doğtaş Home adı altında yarattığımız yeni aksesuar ve tamamlayıcı ürün markamız ise bir evin kişiselleştirilmesi adına büyük bir rol üstleniyor. 2022 yılının ikinci yarısı da yine yeniliklerle devam edecek. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik yarattığımız bu yeni koleksiyon ve alt markalar bizim sadece yurtiçinde değil aynı zamanda yurtdışında da büyümemizde büyük rol oynayacak” dedi.

50. yılını yeni koleksiyonlar ve mağazalarla kutlayan Doğtaş, bugün yurt içinde 205, yurt dışında 50 mağazasında tüketicisiyle buluşuyor.