Doğtaş’ta Mobilya ve Dekorasyon Günleri Başladı

Doğtaş, Ekim ayında sunduğu fırsatlarla hem ezber bozuyor hem de yüzleri güldürüyor. Mobilya ve Dekorasyon Günleri adıyla başlattığı kampanyayla tüm ürünlerde geçerli %40 indirime ek olarak her 16.900 TL tutarındaki alışverişe anında 1.250TL indirim sunan Doğtaş, Maximum Kart sahiplerine 2-3-4 taksitli işlemlerde +5 taksit, 5 ve 6 taksitli işlemlerde “şimdi al 2022’de öde” avantajlarını sağlıyor. Ayrıca ayın fırsat ürünlerinde de %20’ye varan indirim tüm Doğtaş mağazalarında ve online alışverişlerde geçerli olarak sunuluyor.

Tarz ve uyumun aşkını yaşam alanına taşımak ve ücretsiz mimarlık hizmetinden yararlanmak isteyen herkesi www.dogtas.com online sitesine davet ediyor.