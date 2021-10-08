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Doğtaş’ta Mobilya ve Dekorasyon Günleri Başladı

Doğtaş, Ekim ayında Mobilya ve Dekorasyon Günleri kampanyasını başlattı. Tüm ürünlerde %40’a varan indirime ek, her 16.900TL alışverişe anında 1.250TL indirim ve ayrıca Maximum Kart’a özel “şimdi al 2022’de öde” fırsatlarını bir arada sunuyor.

İş Dünyası 08.10.2021, 13:06
Doğtaş’ta Mobilya ve Dekorasyon Günleri Başladı

Doğtaş, Ekim ayında sunduğu fırsatlarla hem ezber bozuyor hem de yüzleri güldürüyor. Mobilya ve Dekorasyon Günleri adıyla başlattığı kampanyayla tüm ürünlerde geçerli %40 indirime ek olarak her 16.900 TL tutarındaki alışverişe anında 1.250TL indirim sunan Doğtaş, Maximum Kart sahiplerine 2-3-4 taksitli işlemlerde +5 taksit, 5 ve 6 taksitli işlemlerde “şimdi al 2022’de öde” avantajlarını sağlıyor. Ayrıca ayın fırsat ürünlerinde de %20’ye varan indirim tüm Doğtaş mağazalarında ve online alışverişlerde geçerli olarak sunuluyor.  

Tarz ve uyumun aşkını yaşam alanına taşımak ve ücretsiz mimarlık hizmetinden yararlanmak isteyen herkesi www.dogtas.com online sitesine davet ediyor.

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