Doğtaş’a Gümüş Ödül!

Veri Analitiği Ödülleri, markaların sosyal medyada gösterdikleri performansı tarafsız ve veriye dayalı olarak hazırlanan SocialBrands sosyal medya marka endeksi sonuçlarına göre değerlendirilerek 6 kez sahiplerini bulurken, Doğtaş mobilya kategorisinde gümüş ödülün sahibi oldu.

1 Nisan 2021 – 1 Nisan 2022 dönemini kapsayan değerlendirmede takipçi sayısı, takipçi artışı, paylaşılan ileti sayısı, ileti türleri, elde edilen etkileşim ve etkileşim türleri gibi birçok farklı veri ele alındı. Deloitte Türkiye’nin uzmanlığıyla dahil olduğu kapsamlı değerlendirme sonucuna göre her kategorinin en başarılı markaları belli oldu.

Doğtaş Marka Müdürü Salih Karbeyaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, ödülden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu ödülün de diğerleri gibi Doğtaş ödül arşivinde gururla yerini alacağını belirtti.