Doğtaş Yeni Mağazalarıyla Sektörünün Yıldızı Olmaya Devam Ediyor

Türkiye’nin global mobilya markası Doğtaş, yeni mağazalarıyla atılımlarına devam ediyor. Yaşam alanlarını zenginleştiren tasarımları, üstün konfor ve kalitesiyle Türk mobilyasının dünyadaki yıldızlarından olan, uluslararası trendlerde söz sahibi konumda yer alan Doğtaş, yurtiçinde 224, yurtdışında 55 mağazasıyla ulaşılabilirlik açısında da sektöründeki oyun kuruculuğunu pekiştiriyor.

Şubat ayında İstanbul Üsküdar Kısıklı’da 1.200 metrekarelik, Ankara Keçiören’de 1000 metrekarelik mağazalarını açan Doğtaş, mart ayında da çizgisini sürdürdü. Muğla Dalaman’da 1000 metrekarelik, Çanakkale Gelibolu’da 600 metrekarelik mağazalarının açılışını gerçekleştirdi.

TREND ÜRÜNLER VE EŞSİZ TASARIMLAR MİSAFİRLERİNİ BEKLİYOR

Evleri eşsiz tasarımla donatacak trend mobilyalar, yaşam alanlarına şıklık ve zevk katan Doğtaş Home ürünleri, çocuklar için konfor ve eğlencenin adresi Doğtaş Genç koleksiyonları, balkon ve bahçelerde bahar, yaz aylarının keyfinin doyasıya çıkarılacağı Doğtaş Garden ürünleri, yeni mağazalarda misafirlerini bekliyor.