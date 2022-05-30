Doğtaş'tan Yepyeni Reklam Filmi: Pati Sigortası

Doğtaş, Pati Sigortası kampanyasını anlattığı sevimli reklam filmiyle, hayvan dostların evdeki döşeme tırmalama ve kemirme maceralarına da esprili bir şekilde değiniyor. Hayvan dostu yaklaşımları ve projeleriyle müşterilerinin yüzünü güldürmeye devam eden Doğtaş, bu alandaki çalışmalarıyla ilklere imza atmaya devam diyor.