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Doğtaş'tan Yepyeni Reklam Filmi: Pati Sigortası
Doğtaş, “Misafir Pati” projesiyle başlattığı hayvan dostu yaklaşımına, “Pati Sigortası” uygulamasıyla devam ediyor. Doğtaş’tan döşemeli ürün alanlar için 1 yıl boyunca 1 kez geçerli olan sigorta kapsamında, ücretsiz olarak, patili dostun zarar verdiği koltukların yüzlerini değiştirme garantisi veriyor. Bunun için hayvan bakım evinden sahiplenme belgesini göstermek yeterli.
İş Dünyası 30.05.2022, 16:07
Doğtaş, Pati Sigortası kampanyasını anlattığı sevimli reklam filmiyle, hayvan dostların evdeki döşeme tırmalama ve kemirme maceralarına da esprili bir şekilde değiniyor. Hayvan dostu yaklaşımları ve projeleriyle müşterilerinin yüzünü güldürmeye devam eden Doğtaş, bu alandaki çalışmalarıyla ilklere imza atmaya devam diyor.