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Doğtaş'tan 18 Mart'ta 18 mağaza

Çanakkale’den doğan mobilya sektörünün öncü markası Doğtaş, doğduğu toprakların zaferini, “bu topraklardan DOĞduk, yine bu topraklara TAŞıyoruz” mottosuyla Türkiye’nin dört bir yanında açtığı 18 mağaza ile kutladı.

Doğtaş'tan 18 Mart'ta 18 mağaza

Çanakkale’den doğan mobilya sektörünün öncü markası Doğtaş, doğduğu toprakların zaferini, “bu topraklardan DOĞduk, yine bu topraklara TAŞıyoruz” mottosuyla Türkiye’nin dört bir yanında açtığı 18 mağaza ile kutladı.

18 Mart 2020 Çarşamba 14:52
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Doğtaş'tan 18 Mart'ta 18 mağaza

1972 yılında Biga’da küçük bir atölyede yolculuğuna başlayan Doğtaş, Türkiye’nin her yerinde hizmet veren mağazalarıyla, mobilya sektörünün en önemli oyuncularından biri olmaya devam ediyor.  

2020 yılını “tarz ve uyum” konseptiyle karşılayan ve sektöre yeni bir soluk getiren marka, bu yıldan bekledikleri büyümenin ilk ve en büyük adımını 18 Mart’ta yine bu topraklarda attı.

18 Mart’ta, ülkenin dört bir yanında 18 mağaza açan Doğtaş, tıpkı Çanakkale Zaferi’nde olduğu gibi, Türkiye’nin çok çalışarak ve çok üreterek tüm zorluklarla başa çıkabilecek kaynaklara sahip bir ülke olduğunun mesajını verdi.

18 Mart günü, İstanbul, İzmir, Antalya, Samsun, Diyarbakır, Kayseri, Zonguldak, Osmaniye, Hatay, Hakkari, Mersin ve Bursa’da açtığı 18 mağaza ile Doğtaş, kuruluşundan bu yana, aynı heyecan ve tutkuyla, büyümeye devam ettiğinin altını çizdi.

Destansı bir mücadele sonucu kazanılan 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni, doğduğu topraklara yatırım yapmayı bir borç bilerek kutlayan Doğtaş, bu ülke için üretmenin ve çalışmanın herkesin görevi olduğunu hatırlatarak Çanakkale Zaferi’ni kutladı.

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