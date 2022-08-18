Doğtaş Piero Koleksiyonu Her Parçasıyla Sadeliği Seviyor

Doğtaş Piero koleksiyonu; modern, spor ve dinamik çizgisiyle öne çıkıyor. Dingin ahşap rengi ve tasarımdaki net çizgileri ile birleşen sakin tonlardaki kumaş çeşitleri ile Piero koltuk takımı yaşam alanlarına yenilik katıyor.

Son dönemlerde özellikle tercih edilen fonksiyonel mobilyalar, aranan şıklığı sunarken, aynı zamanda az odalı evlerde kolaylıklar da sunuyor. Piero koltuk takımı da her anlamda bu trendi en iyi yansıtan tasarımlar arasında yer alıyor. Kol klaplarında ve sırt kısmında kullanılan deri biyelerin kattığı estetik dokunuş ve siyah ya da bronz renklerdeki yüksek ayak yapısı ile aynı zamanda kolay temizleme imkanı da sunuyor.

Ters makas sistemi ile Piero koltuk artık bir yatak

Piero koltuk takımının 3’lü, 2’li olan modelleri yatak olabilme özelliği ile yaşam alanlarının metrekaresi az olan kişilere, rahatlıkla yatılı misafir ağırlama kolaylığı sunuyor. Tasarımın konforu üst düzeyde tutan yaklaşımı, yatak olarak kullanıldığında da aynı şekilde kullanıcıyı memnun edeceği konusunda iddialı. Bunun için 30 DNS Alta sünger kullanılmış.

Piero TV ünitesi modüler yapısıyla dikkat çekiyor

Piero takımı TV ünitesiyle de fonksiyonelliği, modüler yapıyla birleştiriyor. Ünitenin kapaklarında ve gövdesinde kullanılan koyu ceviz, kulp ve ayaklardaki metalik kahve bronz ve üst tabakada yer alan Doğtaş’a özgü Terni traverten deseni, ceviz ve kahve bronzun uyumunu güçlendiriyor.

Dost sohbetleri Piero yemek takımıyla keyifleniyor

Modern ve sakin görüntüsünü zengin malzeme kombiniyle destekleyen Piero koleksiyonun bir değerli grubu da yemek odası takımı. Kahve-bronz ve koyu ceviz birlikteliği koleksiyonun genelindeki çizgiyle uyum sağlarken, sandalyelerdeki kapitone uygulaması ve deri detaylar rafine bir şıklık ortaya koyuyor.