Doğtaş, Pati Garantisi Projesi ile Kristal Elma Ödülü Kazandı

Doğtaş, Pati Garantisi kampanyasını anlattığı sevimli reklam filmiyle, hayvan dostların evdeki döşeme tırmalama ve kemirme maceralarına da esprili bir şekilde değiniyor. Hayvan dostu yaklaşımları ve projeleriyle müşterilerinin yüzünü güldürmeye devam eden Doğtaş, bu alandaki çalışmalarıyla ilklere imza atmaya devam diyor.

“Pati Garantisi” Doğtaş’tan döşemeli ürün alanlar için 1 yıl boyunca 1 kez geçerli olan garanti kapsamında, ücretsiz olarak, patili dostun zarar verdiği koltukların yüzlerini değiştirme garantisi veriyor. Bunun için hayvan bakım evinden sahiplenme belgesini göstermek yeterli.