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Doğtaş, Pati Garantisi Projesi ile Kristal Elma Ödülü Kazandı
Doğtaş, hayvan dostu yaklaşımıyla müşterilerine kolaylık sunduğu Pati Garantisi projesi reklamcılık sektörünün en prestijli ödülü olan Kristal Elma’ya layık görüldü. Sosyal sorumluluk projesi kampanyası kategorisinde kristal ödülün sahibi olan Doğtaş’ın Pati Garantisi projesi Titrifikir imzası taşıyor.
İş Dünyası 20.10.2022, 11:26
Doğtaş, Pati Garantisi kampanyasını anlattığı sevimli reklam filmiyle, hayvan dostların evdeki döşeme tırmalama ve kemirme maceralarına da esprili bir şekilde değiniyor. Hayvan dostu yaklaşımları ve projeleriyle müşterilerinin yüzünü güldürmeye devam eden Doğtaş, bu alandaki çalışmalarıyla ilklere imza atmaya devam diyor.
“Pati Garantisi” Doğtaş’tan döşemeli ürün alanlar için 1 yıl boyunca 1 kez geçerli olan garanti kapsamında, ücretsiz olarak, patili dostun zarar verdiği koltukların yüzlerini değiştirme garantisi veriyor. Bunun için hayvan bakım evinden sahiplenme belgesini göstermek yeterli.