Doğtaş Nicole Koleksiyonu yeni reklam filmi yayında

Nicole ve Doğtaş Home aynı filmde!

Nicole koleksiyonunun ve Doğtaş Home parçalarının şık birlikteliğinin anlatıldığı yeni reklam filminde; koltuk takımından yemek odasına, TV takımından yatak odasına uzanan geniş Nicole koleksiyonundan detaylar paylaşılıyor. Doğtaş Home’un zarif ve modern parçalarının da dikkat çektiği filmde, nötr renkleri ve feminen tasarım çizgisiyle yaşam alanlarına dinlendirici bir şıklık katan detayların altı çiziliyor.