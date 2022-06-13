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Doğtaş Nicole Koleksiyonu yeni reklam filmi yayında

Doğtaş Nicole koleksiyonu; sade şıklık anlayışını koltuk takımından, TV alanına, yemek odasından yatak odasına kadar tüm yaşam alanlarına, modern hayat ihtiyaçlarıyla harmanlayarak taşıyor. Süet görünümlü nubuk kumaşıyla dikkat çeken Nicole koltuk takımı, tasarımı ve hareketli sırt mekanizmasıyla modern evlerdeki fonksiyonel seçimler arasında yer alıyor. Nicole koleksiyonunun değerli parçalarını ise Doğtaş Home’un zarif seçimleri tamamlıyor.

İş Dünyası 13.06.2022, 15:12
Doğtaş Nicole Koleksiyonu yeni reklam filmi yayında

Nicole ve Doğtaş Home aynı filmde!

Nicole koleksiyonunun ve Doğtaş Home parçalarının şık birlikteliğinin anlatıldığı yeni reklam filminde; koltuk takımından yemek odasına, TV takımından yatak odasına uzanan geniş Nicole koleksiyonundan detaylar paylaşılıyor. Doğtaş Home’un zarif ve modern parçalarının da dikkat çektiği filmde, nötr renkleri ve feminen tasarım çizgisiyle yaşam alanlarına dinlendirici bir şıklık katan detayların altı çiziliyor.

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