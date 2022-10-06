Doğtaş Köşe Koltuğu Lento ile Evlerde Konfor Rüzgârı Esiyor

Doğtaş, oturma grubuna bir yeni modeli daha ekledi. Lento köşe koltuk ile yaşam alanlarına fonksiyonel ve şık dokunuşlar yapmak mümkün. Rahatlığın ön planda olduğu salonlarda, özellikle köşe koltuklar oldukça revaçta. Özellikle yatarak film izlemek, kitap okumak ve günün yorgunluğunu atmak koltuk seçerken modeli konusunda etkin bir role sahip.

Doğtaş Lento köşe koltuk, minimal tasarımı ve retro tarzıyla evlerde keyif sürmeye davet ediyor. Zengin renk paletinden oluşan kumaş seçeneği, aynı zamanda pati dostu olan kadife. Yaramaz kedi ve köpeklere de sıcacık bir yuva olan koltuğun minderi ise 30DNS ALTA süngeriyle konfor sunuyor. Aynı zamanda kızaklı mekanizmasıyla yatak olabilme özelliğine de sahip olan Lento’nun, desenli 2 adet kırlenti evlere renk katıyor. Uzanma kısmı odanın şekline göre sipariş edilen köşe koltuğun uzun kısmı, işlevsel bir depolama alanı da sunuyor. Kol ve sırt kısımlarında yer alan düğme detaylı dikişler ise dekoratif bir şıklık sunuyor.