Doğtaş Kelebek’ten 2021 Yılının Üçüncü Çeyreğinde %93 Büyüme!

Doğtaş Kelebek, konsolide net satışlarını %93 oranında artırarak 1 milyar 191 milyon liraya, FAVÖK rakamı ise %23 oranında artırarak 207 milyon liraya ulaştırdı.

Doğtaş Kelebek Mobilya Grubu toplam mağaza sayısı 479’a ulaştı.

Doğtaş Kelebek Mobilya Grubu CEO’su İsmail Doğan, üçüncü çeyreğin memnuniyet veren rakamlarını değerlendirirken, yurtiçinde ve yurtdışında toplam mağaza sayılarının, geçen yılın aynı dönemine göre 101 yeni mağaza ile 479’a yükseldiğini açıkladı. Yılın 9 aylık döneminde net karın 31 kat arttığı ve 50 milyon lira net kar elde edildiğini beyan eden Doğan, “Doğtaş Kelebek Mobilya Grubu olarak, 2021 yılını, hedeflerimiz doğrultusunda kapatmak için emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Yılın son çeyreğinde, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi hedeflerin üzerinde bir rakam tutturmayı diliyoruz. Ayrıca bu dönemde, mobilya markalarımıza yaptığımız yatırımlar çerçevesinde, sürdürülebilir koleksiyonlar üreterek, çevreye de yarar sağlayacak ürünleri geliştirmeye ve bayi, mağaza ve fabrika yatırımlarımızla da güçlü büyümeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.