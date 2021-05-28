Doğtaş Kelebek’ten 2021 Yılının İlk Çeyreğinde 15 Milyon Kar!

Doğtaş Kelebek CEO’su İsmail Doğan, yaptığı açıklamada ülkemizin ve dünyanın zorlu bir dönemi ardında bırakmış olduğunu ümit ettiklerini ifade etti. Sözlerine “2021 yılında daha iyi ne yapabiliriz gayretiyle çalışmaya devam ediyoruz.” diyerek devam eden Doğan, “2021 yılının üç aylık konsolide faaliyet karı 50 Milyon TL’ye ulaştı. 2020 yılının aynı dönemine göre faaliyet karında %165 oranında artış oldu. 2021 yılının ilk çeyrek konsolide net karı 15 Milyon TL’yi aştı. Bu rakamların bizi memnun ettiğini söyleyebiliriz.” şeklinde konuştu.

İsmail Doğan, Doğtaş Kelebek olarak, 2021 yılında yatırımlarına devam edeceklerini ve hedefleri doğrultusunda emin adımlarla yürüyerek önemli başarılara imza atacaklarını sözlerine ekledi.