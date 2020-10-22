Doğtaş Kelebek Sermaye Artırdı!

2020 yılında hayata geçirdiği yeni mağazacılık uygulamalarıyla dikkatleri üzerine çeken, mobilya sektörünün öncü markası Doğtaş Kelebek, 269 Milyon TL sermayesini artırarak, 350 Milyon TL olarak KAP’a bildirdi.

Geçtiğimiz aylarda, 2020 yılsonu hedefini güncelleyerek, 1 Milyar TL olarak revize eden Doğtaş Kelebek’in CEO’su İsmail Doğan yaptığı açıklamada, “ülkemizin ve dünyanın Covid-19 ile mücadeleyle geçirdiği 2020 yılını olumsuzlukların getirdiği yeni fırsatların yılı olarak değerlendirdik.” şeklinde konuştu.

Doğtaş Kelebek’in CEO’su İsmail Doğan

Doğanlar Yatırım Holding Yön. Kur. Bşk. Davut Doğan ise, “Sermaye artışına holding olarak katılacağız. Döviz borçlanmamızı aşağı çekmiştik. Holding’e girecek 81 Milyon TL ile daha da aşağı çekerek karlılığımızı artırmayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

Doğanlar Yatırım Holding Yön. Kur. Bşk. Davut Doğan

Doğanlar Yatırım Holding’in mobilya sektöründe faaliyet gösteren şirketlerinden Doğtaş Kelebek Grup’un, aile tarafından 48 yıl önce kurulan markası Doğtaş, bu yıl da yurt içi ve yurt dışı yatırımlarıyla büyümeye devam ederken, 85. yılını kutlayan Kelebek ise, Türkiye genelinde yaptığı mağazacılık yatırımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. 2021 yılında, büyümesine devam eden ve Lova Yatak ile yatak sektöründe ciddi bir pay hedefleyen Doğanlar Yatırım Holding, enerji şirketi Biotrend’i ise yılsonu kapanış bilançoları ile halka arz edecek.

Her olumsuz gelişmenin devamında ticari olarak yeni atılımlar için fırsatlar olduğunun altını çizen Doğanlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, 2021 yılında yatırımlarına devam edeceklerini ve Holding çatısı altındaki tüm şirketlerin hedefleri doğrultusunda emin adımlarla yürüyerek, daha da büyük başarılara imza atacaklarını belirtti.