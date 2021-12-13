Doğtaş Kelebek Mobilya Grubu Yönetim Kuruluna 3 Yeni Kadın İmzası

Kadın istihdamı konusunda emin adımlar atan Doğanlar Holding bünyesindeki tüm şirketlerde karar verici pozisyonlarda kadınlara yer vermeye devam ediyor. Zeynep Yalım Uzun, Mutlu Erturan ve Berna Akyüz Öğüt de bu kapsamda Doğtaş Kelebek Mobilya grubu Yönetim Kurulu’na Bağımsız Üye olarak yeni katılan isimler.

Bugün LC Waikiki şirketinde Genel Müdürlük görevini üstelenen Berna Akyüz Öğüt, Boğaziçi Üniversitesi’nde İşletme lisansını tamamladıktan sonra ve aynı üniversitede yüksek lisans yaptı. Genpa, Avea, Turkcell ve Yıldız Holding şirketlerinde çeşitli görevler alan Berna Akyüz Öğüt, son olarak English Home firmalarında farklı görevler üstlendi.

Zeynep Yalım Uzun ise, ev teknolojileri şirketi Arçelik’in Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (Chief Marketing Officer) olarak görev yapıyor. Uzun, Robert Kolej’inin ardından üniversite eğitimini ABD Atlanta'daki Agnes Scott College'da ekonomi ve psikoloji alanlarında tamamladı. Arçelik’teki görevi öncesinde Unilever’de 25 yılı aşkın pazarlama kariyeri bulunan Uzun, bu süre içinde Polonya, Türkiye ve İngiltere merkezli olarak görev yapmış ve Unilever’ in farklı markalarının geniş coğrafyalarda global operasyonlarını yönetmiştir.

Bugün Hepsiburada’da CCO olarak görev yapan Mutlu Erturan, İzmir Amerikan Koleji’ni bitirdikten sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu, İngiltere’de bulunan Nottingham Üniversitesi’nden MBA alanında lisansüstü derecesini tamamladı. Kariyerine bankacılık sektöründe, Yapı Kredi Bankası’nda danışman olarak başlayan Erturan; sonrasında IBM’de farklı departmanlarda üst düzey yöneticilik rollerini üstlendi.

Doğtaş Kelebek CEO’su İsmail Doğan atamalarla ilgili: “Yeni yönetim kurulu üyelerimiz Kurumsal Yönetim, Denetim ve Riskin Erken Saptanması komitelerindeki görevlerinin yanında kurumsallaşma, uluslararası yayılım stratejileri, e-ticaret ve mağazalaşmadaki deneyimleri ile yönetim kurulunda destek sağlayacak ve Doğtaş Kelebek Grubu sürdürülebilir büyümesinde önemli katkı sağlayacaklardır. “dedi.