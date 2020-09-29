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Doğtaş Kelebek Mobilya'da denetçi belirlendi
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş'de, denetçi firma belirlendi.
İş Dünyası 29.09.2020, 09:14
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Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, ''Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi ile 2020 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş'nin seçilmesine ve bu hususun şirketin 2019 yılının olağan genel kurul toplantısının onayına sunulmasına karar verilmiştir.'' denildi.
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