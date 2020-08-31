Doğtaş Kelebek Grup, 30 Ağustos'u 86 yeni mağazayla karşıladı
Mobilya sektörünün öncü grubu Doğtaş Kelebek; 35 ülkeye olan yerli ve milli üretimiyle, istihdamı artırmaya devam ediyor. 30 Ağustos’ta Türkiye’nin dört bir yanında açtığı mağazalarla ülkeye hizmet etmenin gururunu yaşayan Doğtaş Kelebek, zafer dolu bir yıla daha imza atarak 20 bin kişilik kenetlenmiş bir aile olarak Türkiye’nin yarınları için burada olduğunun altını bir kez daha çiziyor.
Doğtaş Kelebek Grubu, 30 Ağustos’ta bünyesindeki Doğtaş, Kelebek, Kelebek Mutfak ve Lova markalarına ait 2020 başından beri açılan toplam 86 mağaza sayısıyla, ülkemizin daha çok çalışarak ve üreterek tüm zorluklarla başa çıkabilecek kaynaklara sahip olduğu mesajını verdi.
30 Ağustos’ta İstanbul, İzmir, Ankara, Adapazarı, Kırşehir, Antalya, Diyarbakır, Kayseri, Zonguldak, Ağrı, Bursa, Kocaeli, Aksaray, Samsun, Mersin, Osmaniye, Karaman, Eskişehir ve Van’da açtığı 86 mağaza ile Doğtaş Kelebek Grubu, 2020 yılında yaşanılan tüm olumsuzluklara rağmen, ülke ekonomisine duyduğu güven ve devletin sağladığı tüm desteğe şükranla büyümeye devam ettiğinin altını çizdi.
Bir milletin yeniden doğuş destanı olan 30 Ağustos Zaferi’ni, ülkesine yatırım yapmayı borç bilerek kutlayan Doğtaş Kelebek Grubu, bu dönemde daha çok çalışmanın ve daha çok yatırım yapmanın herkesin görevi olduğunu hatırlatarak 30 Ağustos’u kutladı.
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