Doğtaş Etna Koltuk Takımı İle Salonlar Renkleniyor

Koltuk takımlarında her zevke ve tarza hitap eden tasarımlar sunan Doğtaş, Etna koltuk takımı ile modern, yalın ve uygun fiyatlı bir koleksiyon sunuyor.

Yakın geçmişte global olarak yaşanan salgın ve sonrasında evde geçirilen sürelerin artmasıyla mobilya değişimleri hız kazandı. Fonksiyonel ve bir o kadar da konforlu tasarımlar çoğunluk tarafından tercih ediliyor. Doğtaş Etna koltuk takımı, uygun fiyatı ve modern stiliyle yaşam alanlarına konforlu bir şıklık katıyor. 3’lü, 2’li ve berjer seçeneği sunan Etna koltuk takımı, oturum ergonomisi sağlayan bombeli sırt yapısı ve ceviz ayaklarıyla dikkat çekiyor. Zero Wall mekanizması sayesinde rahat bir yatağa dönüşen 3’lü ve 2’li koltuk takımında, 30DNS Forta sünger kullanılıyor.

Etna ile zengin renk paleti salonlara neşe katıyor

Koleksiyonun en belirgin özelliği olan seçeneği bol renk paleti; turuncu, kiremit, yeşil, haki, bej ve taş renkleri gibi doğadan esinlenen tonlardan oluşuyor. Kırlentlerde kullanılan desenler ise aynı bütünlüğü koruyor. Kumaş olarak kadifenin tercih edildiği Etna koltuk takımı, patili dostlarıyla yaşayanlar için de uzun ömürlü bir kullanım sunuyor.