Doğtaş Eşsiz Tasarımları Ve Kalitesiyle Milano Fuarı'nda Yoğun İlgi Topluyor

1961 senesinden beri her yıl düzenlenen Salone del Mobile Milano fuarı, bu yılda mobilya dünyasının odağı oldu. İtalya’nın Milano kentinde sektör profesyonellerini yatırımcı ve tasarımcılarla buluşturan fuar 18-23 Nisan arasında 6 gün süreyle açık kalacak.

Kendi dalında dünyanın en büyüğü kabul edilen fuara 180 ülkeden katılım sağlanıyor. Mobilya ve tasarım sektörünün küresel bir ölçütü haline gelen fuarda, sürdürülebilir yeniliklerden temassız yenidünya tasarımlarına kadar sektöre yön veren son teknolojilerin merkezi ürün grupları dünya kamuoyuna sunuluyor.

Türkiye’nin global mobilya markası Doğtaş da Salone del Mobile Milano’da yer alıyor. Doğtaş’ın 250 metrekarelik stant konumu şöyle: Hall: A25-27 Standa No:22.

STİL VE DEKORASYON ÖNCÜLÜĞÜNÜ BÜTÜN MARKA BİLEŞENLERİNE HİSSETTİRİYOR

Doğtaş, özenle hazırlanan standında eşsiz tasarımlara sahip ve yurtdışına özel ürettiği koleksiyonları dünya zirvesiyle buluşturuyor.

Rafine ve gustolu bir dünyaya sahip olan Doğtaş, bir uyum içerisinde farklı tarzlarda mobilyaları içinde barındırıyor. Trendleri takip ederken, natural aksta ilerlettiği DNA’sını enerjik elementlerle güçlendiriyor, dramatik dokunuşlarla da tasarım makyajını tamamlıyor. Zengin ürün gamıyla da farklı demografilerden kullanıcılara hitap ediyor.

Zamansız stillerle uzun ömürlü tasarımlar ortaya çıkaran, yumuşak hatlı formlar ile modernizm ve sadeliği bir araya getiren, doğal görünümlü malzemeleri ve doğal renk paletleri ile evde rahatlık hissi sağlamayı amaç edinen Doğtaş, stil ve dekorasyon öncülüğünü bütün marka bileşenlerine hissettiriyor.

ETKİLEYİCİ VE AKILDA KALICI BİR GİRİŞ ALANI KURGULANIYOR

İnsanları standına davet etmek için etkileyici ve akılda kalıcı bir giriş alanı dizayn etmeyi kurgulayan Doğtaş, ferah bir stant oluşturmayı hayal ediyor. Bu noktada ara bölücüler katı duvarlar ve transparan dokunuşlar içerirken separatörlerde cam veya kumaş düşünülüyor.

Evde konfor hissi, yuva hissiyatı vermeyi önceleyen Doğtaş, dramatik ışık uygulamaları ile akılda kalıcı ve ürüne vurgu yapan düzenleme planlıyor.

MİMARİ ESTETİK VE MOBİLYANIN BULUŞMA NOKTASI

Fuarda kullanıcılarla buluşacak olan mimari estetiğin mobilya ile buluştuğu Arch Koleksiyonu, özgün malzeme seçimleri ve eşsiz işçiliği ile duyulara hitap eden kusursuz bir çizgiye sahip. Benzersiz metal detaylar ve mimariden ilham alan kemer formunda kapakları ise tasarıma dinamizm katıyor.

En yeni ve en sofistike kanepe tasarımlarımdan Othello Modüler Koltuk, odak noktası olacak şekildeki tasarımı ve açılı formu, üstün kumaş seçimi ile dikkatleri üzerine çekecek.

Geometrik tasarım, sofistike detaylarla buluştuğu Flexa Duvar Ünitesi, iç mekanlarını özgürlük ve rafine güzellikle kişiselleştirmek isteyenler için mükemmel bir çözüm sunuyor. Koyu ceviz, metalik bitter ve koyu kahve mermer desenin dengeli uyumu, ürünü genç ve tarz sahibi kılıyor.

RAFİNE DETAYLARA VE KONFOR HİSSİNE ODAKLANIYOR

Esnek ve çok yönlü Flexa Köşe Koltuk da her amaca uygun olarak tasarlanmış ve her ihtiyaca göre özelleştirilebilir bir ürün. Fonksiyonelliği zarif bir çizgi ile kucaklayan Flexa, yaşam alanlarında rafine detaylara ve konfor hissine odaklanıyor. Toprak boyası, tarçın ve klasik mavinin kombinasyonu günlük kullanımı yükseltir ve ürüne üst düzey bir iç mekân estetiği verir.

Doku, renk ve malzeme çeşitliliğinin mükemmel uyumunu zarif detaylarla hissedildiği Gift Yatak Odası, damarlı ahşap dokulu açık gri bej gövde rengi ve hareli ceviz dokusu ile tüm duyulara hitap eden bir ürün. Organik kulp formu ve ayaklardaki rozet detayı, koleksiyonun imza tasarım öğelerini oluşturuyor.

SINIRSIZ TASARIMLARIN ÜRÜNÜ INTEGRA

Tarz ve kişiselleştirmeyi öne çıkaran Doğtaş, Integra modüler gardırop sistemi ile sınırsız tasarımlar oluşturabileceğiniz farklı gövde ve kapak seçenekleri ile zevkinize ve bütçenize uygun, şık ve fonksiyonel bir ürün sunuyor.

Doğtaş koltuk kategorisinin en genç üyesi Punto Modüler Koltuk, eğlenceli bir tasarım anlayışı, kaliteli kumaş seçimi ve kıvrımlı formları ile pozitiflik duygusunu güçlendiriyor.

DİNAMİK, GENÇ VE STİL SAHİBİ

Sahip olduğu minimal tasarım çizgisi, iyi detaylar ve iddialı renk kombinasyonu ile buluşturan Momenti Konsol ise modern ve etkileyici duruşunu ortaya koyuyor. Doğal tonlarında İtalyan freze ceviz ve tatlı kayısı renginin uyumlu birleşimi, koyu kahve metal ayakları ile bütünleşerek ürünü dinamik, genç ve stil sahibi kılıyor.

Davetkar ve çağdaş bir yaşam alanı için Nevada Sofa Koltuk, cesur ve net karakteriyle konforu yeniden tanımlıyor. Lacivert renkli yumuşak buklet kumaşı ile ince bir dokunuş katıyor.