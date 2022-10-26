Doğtaş Berjerlerle Evlerde Yenilenme Zamanı

Fransa’da saray mobilyası olarak ortaya çıkan ve mobilyacılık sektöründe Rokoko akımının bir ürünü ve tekli koltuğun ilk örneği olan berjerler, uzun yıllardır evlerin olmazsa olmazı. Doğtaş koleksiyonlarında yer alan berjer modelleri tekli kullanımın yanı sıra, okuma köşelerinde ya da koltuk takımlarıyla bir arada kullanım alternatifi sunuyor.

Costa berjer ile country şıklığı

Doğtaş’ın yeni berjer modeli Costa, şık ve natürel tasarımıyla öne çıkıyor. Sade renklerden oluşan zengin renk paleti ve pati dostu şönil kumaş alternatifiyle country tarzı yaşam alanlarının vazgeçilmezi olmaya aday. Ahşap ayakları; düz ceviz, konik ve düz meşe ayak seçenekleri ve yüksek yapısı ile yeni trend robot süpürgeler için de oldukça kullanışlı. Costa berjer; Toscana, Capella, Brita ve Frame koltuk takımları ve Doğtaş Home aksesuarlarıyla kombinlenebiliyor.

Berjere geleneksel imza: Mabel

Klasik sevenlerin başlıca koltuk seçimi berjerin yeni imzası Mabel, geleneksel tasarımı, sırt kısmında yer alan çima dikiş detayı ve yumuşak tonlarıyla tam bir imza berjer olmaya aday. Kadife kumaş skalasıyla zengin renk alternatifi sunan Mabel, patili dostlarla da keyifli zaman geçirmeyi kolaylaştırıyor. Mabel; Penta, Rita ve Arora koltuk takımlarıyla kombinlenerek ya da tekli olarak kullanılabiliyor.