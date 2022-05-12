Doğtaş, Antalya Kumluca’da 205. Mağazasını Açtı!

Temelleri Çanakkale Biga’da atılan ve bu yıl 50. yaşını kutlayan Doğtaş, yurt içindeki 205. mağazasını Antalya Kumluca’da açtı. 1350 metrekarelik 3 katlı bir alanda açılan Doğtaş’ın Kumluca mağazası; yoğun olarak Kemer, Kumluca, Finike, Demre, Kaş, Elmalı ve Korkuteli ilçelerine hizmet vermeyi hedefliyor.

Doğtaş Genel Müdürü İlhan Tunçman: ‘Doğtaş’ın pandemi döneminde bile devam eden büyüme istikrarı sürecek.”

Antalya Kumluca mağazasının açılışında konuşan Doğtaş Genel Müdürü İlhan Tunçman, pandemiye rağmen son iki yıldır ek üretim tesisleriyle depo alanları ve makina yatırımları yapıldığına vurgu yaparak büyüme istikrarının devam edeceğine işaret etti.

Doğtaş, bugün yurt içinde 205, yurt dışında 50 mağazasında tüketicisiyle buluşuyor.