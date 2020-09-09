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Doğanlar Yatırım Holding, Uluder Elektrik'i satıyor

Yenilenebilir enerji sektörünün önemli oyuncularından Uluder Elektrik'in tamamı devrediliyor. 3 milyon TL sermayesi olan şirket, eşit ortaklıkla Mesut Altan ve İdris Çakır adlı girişimciler tarafından alınacak. dunya.com'dan Kerim Ülker'in haberi...

İş Dünyası 09.09.2020, 13:59 09.09.2020, 14:13
2005
Doğanlar Yatırım Holding, Uluder Elektrik'i satıyor

Yenilenebilir enerji sektörünün önemli oyuncularından Uluder Elektrik, satılıyor. Doğtaş ve Kelebek Mobilya’nın sahibi olan Doğanlar Yatırım Holding’in kurduğu Uluder Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin tamamı devrediliyor.

Uluder Elektrik’in yüzde 100 hissesini eşit ortaklıkla Mesut Altan ve İdris Çakır adlı girişimciler alacak. Her iki taraf, Rekabet Kurumu’na başvurdu.

Yapılan açıklamada Uluder Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin paylarının %50-%50 olmak üzere Mesut Altan ve İdris Çakır’a devredilmesine izin verilmesi talebi bilgisi yer aldı.

3 milyon TL sermayesi var

Niğde, Kahramanmaraş gibi illerde güneşten elektrik üretimine yönelik yatırımları bulunan Uluder Elektrik, 2012’de Doğanlar Yatırım Holding yöneticileri tarafından kuruldu.

3 milyon lira sermayesi olan şirketin kurucuları arasında Doğanlar Yatırım Holding’in sahipleri Davut Doğan, Adnan Doğan, Murat Doğan, İlhan Doğan, İsmail Doğan gibi isimler de var.

Mesut Altan ve İdris Çakır

Uluder’i alan Mesut Altan ve İdris Çakır ise Birleşik Mühendislik şirketinin sahipleri. 2002 yılında, İstanbul'da kurulmuş olan Birleşik Mühendislik, otel, hastane, AVM, iş merkezleri gibi yapılara, ısıtma - soğutma - havalandırma konularında proje yapıyor. Şirketin çalıştığı firmalar arasında THY, Ziraat Bankası, Medipol Hastaneleri, adalet Bakanlığı, VakıfBank, Jumeirah Hotels gibi şirketler var.

#Birleşik Mühendislik #Uluder Elektrik Üretim Anonim Şirketi #İdris Çakır #Mesut Altan #uluder elektrik #satış #Elektrik #doğanlar
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