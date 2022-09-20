Doğanlar Mobilya Grubu’nun Yükselen Başarısı

Doğanlar Mobilya Grubu 2022 yılının ilk yarısında konsolide net karını 51 milyon TL’ye ulaştırdı ve hedefini gerçekleştirdi. Bu şekilde, önceki yılın aynı dönemine göre %159 oranında artış sağladı.

Doğanlar Mobilya Grubu’nun 2022 yılının ilk yarısında brüt karı 2021 yılının aynı dönemine göre %114 artarak 495 milyon TL’ye ulaştı. Brüt kâr marjı geçen senenin aynı döneminde %32 iken, bu dönem %35 olarak gerçekleşti. 2022 yılı ilk yarı FAVÖK rakamı ise %102 oranında artırarak %18 FAVÖK marjı ile 256 milyon TL’ye ulaştı. Doğanlar Mobilya Grubu aktif büyüklüğünü geçen yılın aynı dönemine göre %42 oranında artırarak 2,5 milyar TL’ye yükseltti.

Bünyesinde yer alan Doğtaş, Kelebek, Lova Yatak, Kelebek Mutfak Banyo ve Ruum Store markalarıyla, mobilya sektörünün en dinamik gruplarından olan Doğanlar Mobilya Grubu, yükselen başarısını paylaştı.

Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su İsmail Doğan, Doğanlar Mobilya Grubu’nun, son 1 yıl içinde devreye aldığı konularla ilgili bilgiler aktardı. Son 1 yılı değerlendiren İsmail Doğan, “ Geçtiğimiz yıl oldukça önemli işlere imza attık. Doğanlar Mobilya Grubu’nda yönetim yapısı 3’ü kadın bağımsız üyeyle daha da güçlendirildi. Ticari unvanımız Doğanlar Mobilya Grubu olarak değişti. Bedelli sermaye artırımına gittik ve teminat çeşitliliğini ve likiditeyi arttırmak amacıyla «Pay Rehni Programı» uygulamasını devreye soktuk. Bu gelişmelerin yanı sıra; Kuzey Kıbrıs, Senegal, ABD ve İngiltere’de kendi şirketimizi kurarak, mağazalaşmada hız kesmeyerek 600 mağaza sayısına ulaştık” şeklinde konuştu.

Bünyesinde yer alan tüm markaların ürün portföyünü esnek üretim modeli uygulamasıyla güçlendirdiğini dile getiren Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su İsmail Doğan, lojistik ve operasyon maliyetlerini optimize etme amaçlı yurt içinde 6 noktada lojistik ve operasyon merkezleri kurulduğunu, İzmir, Ankara, İstanbul Tuzla, Hadımköy ve Kayseri’de 19.000 m2 perakende bölge deposu ve Biga’da 20.000 m2, Düzce’de 25.000 m2 depo alanını devreye aldıklarını söyledi.

Sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk alanlarında da önemli çalışmalara imza atan grubun CEO’su İsmail Doğan, 2022’yi başarılı finansal verilerle kapatmayı planladığını ve çok çalışmanın karşılığını aldıklarını dile getirdi. Yıl sonu konsolide satış geliri büyümesini %80-%90 oranında öngördüğünü belirten Doğan, 2022 yılına dair beklentilerin memnuniyet verici olduğunu söyleyerek “Bu büyümenin rakamsal karşılığının 3,2-3,4 Milyar TL seviyesinde gerçekleşmesini hedefliyoruz” şeklinde konuştu.