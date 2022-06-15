Doğanlar Mobilya Grubu’na Anlamlı Plaket!

Bünyesinde yer alan Doğtaş, Kelebek, Lova Yatak, Kelebek Mutfak Banyo ve Ruum Store markalarıyla, Türk mobilya sektörünün en önemli gruplarından olan Doğanlar Mobilya Grubu, İstanbul Sanayi Odası’nın 70. Kuruluş yılı dolayısıyla düzenlediği gala gecesinde, odaya kurulduğu günden beri üye olan markası Kelebek ile plaket aldı.

Doğanlar Mobilya Grubu Yurtdışı Yatırımlardan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Ozan Doğan: “İstanbul Sanayi Odası tarafından 1935 doğumlu Kelebek markamıza verilen bu plaket, kadim bir geçmişi simgeliyor.”

Doğanlar Mobilya Grubu Yurtdışı Yatırımlardan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Ozan Doğan, “İstanbul Sanayi Odası’nın 70. yaşını kutluyoruz. Odaya kurulduğu günden beri üye olan 1935 doğumlu Kelebek markamıza verilen bu plaket, anlamlı ve kadim bir geçmişi simgeliyor.” şeklinde konuştu.