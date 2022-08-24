Doğanlar Mobilya Grubu, İlk Yarıda Net Karını %159 Oranında Yükseltti!

Bünyesinde yer alan Doğtaş, Kelebek, Lova Yatak, Kelebek Mutfak Banyo ve Ruum Store markalarıyla, mobilya sektörünün en güçlü gruplarından olan Doğanlar Mobilya Grubu, 2022 yılı ilk yarı yıl sonuçlarını açıkladı.

Hedeflerine ulaşan Doğanlar mobilya Grubu’nun, 2022 yılının ilk yarısında konsolide net satışı 1 milyar 426 milyon TL’ye ulaşarak, önceki yılın aynı dönemine göre %97 oranında artış sağlandı. Doğanlar Mobilya Grubu’nun 2022 yılı ilk altı aylık brüt karı 2021 yılının aynı dönemine göre %114 artarak 495 milyon TL’ye ulaştı. Konsolide net karını ise 51 milyon TL’ye ulaştırarak önceki yılın aynı dönemine göre %159 oranında karını arttırdı. Artan hammadde ve girdi maliyetlerine rağmen brüt kâr marjını geçen yılın aynı döneminde %32’den bu dönem %35 seviyelerine çıkarmayı başaran Doğanlar Mobilya Grubu, aktif büyüklüğünü geçen yılın aynı dönemine göre %42 oranında artırarak 2,5 milyar TL’ye yükseltti.

Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su İsmail Doğan: “Çok çalışmanın karşılığını alıyoruz. 2022 yılında konsolide satış geliri büyümesini %80-%90 oranında öngörüyoruz”

Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su İsmail Doğan, konuyla ilgili açıklamasında 2022 yılına dair beklentilerin memnuniyet verici olduğunu söyleyerek çok çalışmanın karşılığını aldıklarına işaret etti. Doğanlar Mobilya Grubu’nun 2022 yılı konsolide satış geliri büyümesini %80-%90 oranında öngördüklerini ifade eden Doğan, “bu büyümenin rakamsal karşılığının 3,2-3,4 Milyar TL seviyesinde gerçekleşmesini hedefliyoruz” şeklinde konuştu.