Doğanlar Mobilya Grubu, 3. Çeyrek Başarısını Paylaştı

Doğanlar Mobilya Grubu 5 markasıyla, 2022 yılı Eylül sonunda toplam 599 satış noktasına ulaştı. Satış noktalarının 518’i yurtiçi, 81’i yurtdışında yer alıyor.

2022 yılının ilk dokuz aylık döneminde yüzde 5,5 net kar marjı ile 137,3 milyon TL net kar rakamına ulaştı.

Doğanlar Mobilya Grubu, Doğtaş, Kelebek, Lova Yatak, Kelebek Mutfak Banyo ve Ruum Store markalarıyla, Türkiye’nin önde gelen 100 markası arasında yer alıyor. Üçüncü çeyrek rakamlarını açıklayan doğanlar Mobilya grubu, ulaşılabilir fiyatlarla modern tasarımlı mobilya üretimi ve satışı yapan mağaza sayısına göre 3. büyük mobilya şirketi olma özelliğini taşıyor.

Hedeflerine ulaşan Doğanlar Mobilya Grubu’nun 2022’nin dokuz aylık döneminde, net satış tutarı 2 milyar 517 milyon TL net satış rakamına ulaşarak, önceki yıla göre yüzde 111’lik bir satış büyümesi yakaladı. FAVÖK marjını yüzde 18,2’ye artırarak 459 Milyon TL FAVÖK rakamına ulaştı. Doğanlar Mobilya Grubu 2022 yılının ilk dokuz aylık döneminde yüzde 5,5 net kâr marjı ile 137,3 milyon TL net kar rakamına ulaştı.

Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su İsmail Doğan: “Yılsonuna yaklaşırken Doğanlar Mobilya grubu olarak, 5 markamız ile birlikte var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.”

Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su İsmail Doğan, konuyla ilgili açıklamasında 2022 yılının oldukça verimli geçtiğine değindi. “Doğanlar Mobilya Grubu olarak, yurtdışında Kıbrıs, Senegal ve Amerika’dan sonra İngiltere’de şirket kuruluşunu Mayıs ayında tamamladık. Bu sene içerisinde Mayıs ve Eylül aylarında Amerika’da ve İngiltere’de yer alan şirketlerimizin ilk flagship (amiral gemisi) mağazalarını açtık. 5 markamızla, üçüncü çeyrek itibariyle 518 yurt içi, 81 yurt dışı olmak üzere toplamda 599 satış noktasına ulaştık.” Şeklinde konuştu.