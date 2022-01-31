banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Benzin ve motorine zam kapıda!
Benzin ve motorine zam kapıda!
Kabine toplantısı başladı! Erdoğan açıklama yapacak...
Kabine toplantısı başladı! Erdoğan açıklama yapacak...
İkinci El Otomobil Pazarı Yüzde 7 Daraldı!
İkinci El Otomobil Pazarı Yüzde 7 Daraldı!
Turizm geliri 4’üncü çeyrekte yüzde 95 arttı
Turizm geliri 4’üncü çeyrekte yüzde 95 arttı

DOĞANLAR HOLDİNG’İN 3. KUŞAK AİLE ÜYELERİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA AKTİF ROL ALIYOR

Doğanlar Holding’in, 3. kuşak aile bireyleri üye oldukları STK’lar aracılığıyla ülke ekonomisine ve çevreye yararlı işler yapmaya devam ediyor.

İş Dünyası 31.01.2022, 16:29
DOĞANLAR HOLDİNG’İN 3. KUŞAK AİLE ÜYELERİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA AKTİF ROL ALIYOR

Doğanlar Holding, faaliyet gösterdiği 4 ayrı sektörde, 28 şirketiyle başarılı işlere imza atarken, 3. kuşak aile bireylerinin genç ve dinamik yaklaşımları da bu başarıyı artırıyor. Aile şirketleri arasında, kurumsal yönetim yapısıyla da öne çıkan Doğanlar Holding’in genç nesli; TÜSİAD, GYİAD, TİM, DEİK, TUİK, TKYD ve Bio-Der gibi iş insanlarının aktif olarak rol oynadıkları derneklere olan üyelikleriyle, girişimci yaklaşımlarını iş dışına da taşıyor. Sosyal Sorumluluk ve spor kulüplerinin derneklerinde de aktif rol alan yeni nesil aile üyeleri, şirketlere genç jenerasyonun bakış açısını taşıyarak aktif rol aldıkları sektörlerde fark yaratmaya devam ediyorlar.  

Kurum içi ve dışında aktif, genç bir nesil

Aile anayasası ile belirlenmiş çok keskin çerçevelerle yönetilen Doğanlar Holding’in 3. Kuşak temsilcileri, farklı iştiraklerde aktif olarak görev alıyor. Tüm 3. Kuşak aile meclisi üyeli Doğanlar Holding İcra Kurulu Üyeliği görevini üstleniyor. Bireysel olarak ise; Doğan Ali Doğan, Doğyap YK Başkan Vekilliği, Ogün Doğan Biotrend Enerji YK Üyeliği, Şafak Doğan Doğyap YK Üyeliği, Güçer Doğan Doğanlar Mobilya Grubu İcra Kurulu ve KORAD AVM YK Üyeliği, Ozan Doğan ve Başak Doğan Mobilya Grubu İcra Kurulu Üyeliği ve Senegal D’Afric YK Üyeliği, Doruk Doğan ise Biotrend Enerji YK Üyeliği görevlerini üstleniyor. 

Davut Doğan: “Genç jenerasyonun yenilikçi bakış açısı, her bir şirketimizin kendi sektöründe yarattığı farkın temelini oluşturuyor.”

Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, 3. kuşağın girişimci yaklaşımıyla ilgili, “Bizler babamızın başlattığı işi, bugün 4 ayrı sektörde başarıyla yürütüp yönetiyoruz. Aynı şekilde, çocuklarımız da bayrağı bizlerden teslim almandan önce, Holdingimizin farklı şirketlerinde önemli pozisyonlarda görev alıyorlar. Her bir evladımız özveriyle ve titizlikle kendilerine düşen önemli sorumlulukları yerine getiriyor. Bunların yanı sıra, üye oldukları STK’lar sayesinde vizyonlarını genişleterek, ülkemize yararlı olmanın yanı sıra, şirketimize de yeni fırsatlar yaratacak fikirler üretiyorlar. Onların büyüğü olarak bu gayretlerini görmek, beni çok gururlandırıyor.” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11