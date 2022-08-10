Doğanlar Holding’de Yeni CFO!

Zeliha Akgün, 2001 yılında İstanbul Üniversitesi İş İdaresi bölümünden mezun oldu. 20 yıllık başarılı kariyerinde önemli şirketlerin bütçe ve raporlama bölümlerinde yöneticilik deneyimleri kazandı. Akgün, 2021 yılından beri grup bünyesinde Biotrend Enerji şirketinde başarıyla yönettiği Finans ve Mali İşler Direktörlüğü pozisyonundan sonra Ağustos ayı itibariyle Doğanlar Holding CFO’su olarak görevine devam edecek.

Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan: “Doğanlar Holding, kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor. Kadın yönetici istihdamı açısından önemli gördüğüm bu atama, Doğanlar Holding’in bu konudaki tutumunun bir yansımasıdır.”

Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan konuyla ilgili açıklamasında, Doğanlar Holding’in faaliyette bulunduğu her sektörde kadın yöneticilerin istihdamına önem verdiğinin altını çizerek, kadın yöneticilerin bilgi ve yönetim tecrübelerine güvendiğini, Zeliha Akgün’ün yeni pozisyonunda da başarılarına devam edeceğine inandığını vurguladı.