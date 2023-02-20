Doğanlar Holding’de 1200 Kişilik İstihdam!

Teknoloji, insan kaynağı ve üretim gücüyle, başta mobilya olmak üzere enerji, inşaat ve perakende sektörlerinde 28 şirketiyle faaliyetlerini sürdüren Doğanlar Holding, yaşanılan deprem felaketi sonrası depremzede vatandaşlara öncelik vermek kaydıyla 1200 kişilik istihdam kararı verdi.

Dev istihdam Doğanlar Holding’in faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde gerçekleşecek olup, başvurular; [email protected], [email protected] ve [email protected] adresleri üzerinden yapılabilecek.

Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan: “Bu felaketin üstesinden el birliğiyle geleceğiz.”

Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan konuyla ilgili açıklamasında, Doğanlar Holding’in deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza yönelik çalışmalar için önemli destekler verildiğini ifade ederek, bu desteklerinin süreceğinin altını çizdi. “Bu felaketin üstesinden el birliğiyle geleceğiz. Hepimizi yasa boğan afetten etkilenen depremzedelerimiz için ilk günden itibaren Kamu Kuruluşları, Kızılay ve AFAD iş birliği ve koordinasyonunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Depremden etkilenen yurttaşlarımıza yardım etmek için tüm imkânlarımızla seferber olduk. Bu zamana kadar başta temel ihtiyaçlar olmak üzere yataklı konteyner, çadır, ısıtıcı, WC, banyo, baza, yatak, kanepe, battaniye, yorgan, yastık, havlu, nevresim ve çeşitli kıyafetleri afet bölgelerine ulaştırdık. Bu desteklerimiz hiç bitmeyecek. Elimizden gelen her türlü desteği yaptık ve yapmaya da devam ederek depremzede vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

Gerçekleştirdiğimiz yardımların sürdürülebilirliği kapsamında istihdam ihtiyacını da göz önünde bulundurmanın değerli adımlardan birisi olduğunu düşünüyoruz. Bu bakış açısıyla depremden etkilenen vatandaşlarımıza öncelik sağlamak amacıyla istihdam seferberliğini başlatıyoruz.” şeklinde konuşan Doğan, Doğanlar Holding ve şirketlerinin felaketzede vatandaşlarımız için verdiği destekleri şahsen yakından takip ettiğini de ifade etti.