DOĞANLAR HOLDİNG WE-CYCLE ÇEVRE ve GERİ DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİLERİ FUARINDA

Doğanlar Holding, 12-14 Mayıs tarihlerinde İzmir İZFAŞ’da gerçekleşen We-Cycle Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri fuarına katıldı. Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak adına kentte atık oluşumunun engellenmesi, azaltılması, atıkların kaynağında ayrı toplanarak geri dönüşüme kazandırılması, toplumda geri dönüşüm kültürünün yaygınlaştırılması, farkındalık yaratmak ve kaynakların lüzumsuz kullanımının önüne geçmek amacı ile düzenlenen fuarda, Doğanlar Holding’in Biotrend Enerji şirketi ve Doğanlar Mobilya Grubu’nun Lova Yatak markası yer aldı.

Fuar kapsamında gerçekleşen, 17. Küresel Isınma Kurultayı’nda konuşan Biotrend Enerji Harmandalı Tesis Müdürü Burak Şahin, “İnsanoğlu var olduğu sürece katı atık da var olacak, biz de ayrıştırma tesislerimizde geri dönüştürülmüş hammaddeler üretiyoruz ve sanayiye ciddi bir girdi sağlıyoruz. Böylelikle çevreye zararın da önüne geçmiş oluyoruz.” Şeklinde konuştu.

Biotrend Enerji’den Fermantasyon Simülasyonu, Düzenli Depolama Saha Kesiti ve Ayrıştırılmış Metal Balya.

Biotrend Enerji fuar standında, organik atıkların elektriğe dönüşüm yöntemini simüle eden maket oldukça ilgi çekti. Uzaktan kumandalı kepçe yardımıyla toplama ünitesindeki organik atıkların fermantasyon tankına boşaltılmasının ardından, tankta gözlemlenen gaz oluşum simülasyonu, özellikle ilkokul ve ortaokul öğrencileri tarafından ilgi gördü. Bunun yanı sıra, fuarı ziyaret eden çevre ve elektrik mühendisleri de süreçle ilgili bilgi edinerek, simülasyonu deneyimleme fırsatı buldu. Stantta, yerli ve yabancı ziyaretçilere, ayrıştırmanın önemi, elektrik üretme işlemi ve şirketin sürdürülebilir bir çevreye olan katkısı anlatıldı.

Düzenli depolama saha kesitinde ise, elektrik üretimi ziyaretçilere gösterilirken, dolan sahaların rehabilitasyon işlemi de vurgulandı. Ziyaretçiler, Biotrend Enerji tesislerinden çıkan bakiye atığın nasıl değerlendirildiği, HDPE borular yardımıyla çöplerdeki metan gazının nasıl çekildiği ve en üst toprağın nasıl yeşillendirildiği hakkında da bilgilendirildi. Stantta yer alan Ayrıştırılmış Metal Balya’da ise; Bergama Katı Atık ve Entegre Tesisi’nde ayrıştırılan preslenmiş metal balyalarla birlikte geri dönüşümün önemi, atıklarımızın aslında değer olduğu vurgulanarak anlatıldı.

Lova Yatak’dan Wellness Rest ile bir dönüşüm hikayesi

Doğanlar Mobilya Grubu markalarından Lova Yatak, We-Cycle Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri fuarında, Wellness Rest ürünüyle yer aldı. Seaqual organizasyonu iş birliğinde, okyanuslardan toplanan atık ve plastiklerden üretilen sürdürülebilir nitelikte bir kumaşın kullanıldığı yatak, bir dönüşümün hikayesinin anlatıldığı simülasyonla sergilendi. Lova Plastik Kumbarası ise, toplanan plastik atıkları doğayı kirletmeden geri dönüştürüp ekonomiye tekrar kazanımını vurgulamak için tasarlandı.