DOĞANLAR HOLDİNG VE BİOTREND’E KADIN DOSTU MARKA ÖDÜLÜ

Kadın Dostu Markalar Platformu tarafından düzenlenen organizasyonda, odağında kadın olan; eşitlik, çeşitlilik, kapsayıcılık, sürdürülebilirlik, kadın gücünün desteklenmesi, işte ve eğitimde fırsat eşitliği gibi konularda projeler üreten ve hayata geçiren marka ve kurumlara ödül verildi.

Doğanlar Holding’e Fırsat Eşitliği Ödülü

İşe alım sürecinde yetkinlik, pozisyon beklentileri ve nitelikleri eşit olan adaylar arasında kadın çalışanlara pozitif ayrımcılık yapmasıyla dikkatleri üzerine çeken Doğanlar Holding, terfi süreçlerini de bu bakış açısı ile yönetiyor, kadın istihdamını artırmaya ve kadınların iş hayatında daha ön planda olmalarını sağlamak adına özel projeler geliştiriyor. Yakın süreçte yapılan üst düzey işe alımlarda, yöneticilerin kadın olması da bu durumu destekler nitelikte. Holding, bünyesinde yer alan iştiraklerin bireysel yönetim kurullarında da bağımsız kadın yöneticiler olmasına dikkat ediyor ve büyük önem veriyor. Bu kapsamda, Doğanlar Mobilya Grubunun Yönetim Kurulu’nun %50’si bugün kadın yöneticilerden oluşuyor. Bu alanda yaptığı çalışmalarına hız kesmeden devam eden kurumun Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan konu hakkında yaptığı açıklamada; kadınlarla ilgili yaptıkları çalışmaların bu değerli ödüle layık görülmesi sebebiyle duydukları gururu dile getirdi.

Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan

Biotrend Enerji “Şiddet Farkındalığı Eğitimi” ile Takdirleri Topluyor

Biotrend Enerji, Doğanlar Holding yaklaşımlarının ışığında iş yerinde fırsat eşitliği yaratmak adına, kadın çalışan istihdamında pozitif ayrımcılık yapmaya devam ediyor. Bu alanda gerek mavi yaka gerekse beyaz yaka ve üst yönetim kademeleri için özel İnsan Kaynakları projeleri geliştirirken, UN Global Compact, Yönetimde Kadın Derneği gibi STK kuruluşlarıyla da iş birlikleri gerçekleştiriyor. Biotrend Enerji, 2021 yılında imzaladığı Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi kapsamında ise 10 ilkeye uyacağının da taahhüdünü vermiş oldu. Biotrend Enerji bünyesinde yürütülen ve toplumsal duyarlılık, sürdürülebilirlik alanında atılan tüm adımlar, Holding’in ana ilkelerinin birer yansıması. Bununla birlikte kurum, UN Global Compact’in içindeki en önemli faaliyetlerden biri olan kadının güçlenmesine yönelik ilkelerde farklılıklar yaratmak adına da özel projeler yürütürken, tesisler kendi içinde de projeler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Kadın Dostu Marka ödülüne kayık görülen, Biotrend Enerji Bergama Tesisi’nde, sadece fiziksel değil aynı zamanda manevi olarak da şiddet gören kadınları bilinçlendirmek adına yapılan proje kapsamında, toplum tarafından normalleştirilen şiddet kavramı üzerinde çalışmalar gerçekleştirildi. Kadınların yasal hakları, bireysel olarak atabilecekleri adımlar, bir avukattan destek alınarak projelendirildi. Kadın personel için moral geceleri ve tüm personel için ücretsiz aile danışmanlığı hizmeti verildi. Bahar aylarında ise, havaların ısınmasıyla birlikte ekoterapi ve frekans terapisi çalışmaları başlatılacak.