Doğanlar Holding Pandemiden İstihdam Rekoruyla Çıktı!

Doğanlar Holding, faaliyet gösterdiği mobilya ve enerji sektörlerinde altın yılı olmasını hedefleyerek girdiği 2021 yılında istihdam rekoruna imza attı.

Davut Doğan: “İnsan kaynakları konusunda yalnızca rakamsal değil, toplam faydayı gözeten kapsamda önemli yatırımlar yapıyoruz.”

Doğanlar Holding, faaliyette olduğu sektörlerde istihdam ettiği insan kaynağında pandeminin başladığı 2020 Mart ayından 2021 Haziran ayı sonuna kadar geçen dönemde ortalama %50 oranındaki istihdam rakamıyla ön plana çıkıyor. Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan pandemi dönemindeki ekonomik verileri okurken en çok istihdam rakamına önem verdiğine işaret ederek, ülke ekonomisine faydasının yanı sıra, bu dönemde ülkemiz insanı için en önemli konunun işini kaybetmemek veya yeni bir işe sahip olmak olduğunun altını çizdi. Hiçbir çalışanlarından vazgeçmedikleri gibi, yeni insan kaynağı yatırımı yaptıklarını belirten Doğan, Doğanlar Holding şirketleri ortalamasında %50 gibi bir oranda istihdam artışı yaşadıkları için memnuniyet duyduğunu söyledi. Bu oranın Doğanlar Holding özelinde %83’e ulaştığını vurgulayan Doğan, insan kaynakları alanında yalnızca rakamsal olarak değil, toplam faydayı gözeten kapsamda önemli yatırımlar yaptıklarının bilgisini paylaştı.

Doğtaş Kelebek mobilya grubunun pandemi döneminde istihdam artış oranı %45

Mobilya sektörünün öncü grubu Doğtaş Kelebek, yarattığı istihdam katma değeriyle dikkat çekiyor. Pandemi döneminde, %45 oranında istihdam yaratma başarısına imza atan Doğtaş Kelebek mobilya grubunda hedef bu oranı daha da yukarıya çekmek olarak işaret ediliyor. Doğtaş Kelebek CEO’su İsmail Doğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada istihdamın önemine dikkat çekerek “Doğtaş Kelebek için büyümek 360 derece anlam taşıyor. Ciro, karlılık gibi verilerin yanı sıra doğrudan insana dokunan istihdam rakamları bizim için her zaman önemlidir. Yakın bir zamanda lansmanını yaptığımız yatak markamız Lova’da süratli bir istihdam dönemi yaşadık. Bir de detay bilgi vereyim; Lova Yatak istihdamında kadın çalışan oranında %70’i yakaladı ki bizim için önemli bir konu. Mobilya grubunda istihdam kesintisiz devam edecek; kaliteli insan kaynağına yatırım ajandamızın hep üst sıralarında olan bir başlık.” şeklinde konuştu.

Biotrend Enerji’de halka arz başarısı istihdamla taçlandı.

Kısa bir süre önce başarılı bir halka arzla kendinden söz ettiren Biotrend Çevre ve Enerji, pandemi döneminden %86 gibi yüksek bir istihdam artış oranıyla çıktı. Biotrend Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Doğan, halka arz dahil önemli çalışmalara imza atılan pandemi döneminde istihdama da önem verdiklerini ifade etti. Sermaye artırımından sağlanan halka arz gelirinin büyük kısmını devam eden enerji yatırımlarında ve büyüme fırsatlarında kullanılacağını hatırlatan Doğan, kalifiye insan kaynağının enerji sektörü için önem arz ettiğine işaret etti.