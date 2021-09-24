Doğanlar Holding, İklim Krizine Karşı Farklı Sektörlerde Çalışmaya Devam Ediyor

23 Eylül günü gerçekleşen BM toplantısının da ana gündemi iklim değişiklikleri ve bu alanda atılması gereken adımlar oldu. Paris Anlaşması’nın Türkiye tarafından onaylanacağı mesajının da verilmesiyle Türkiye’de yapılacak yatırımlara bir kez daha dikkat çekildi.

Biotrend Enerji İklim Değişikliğinin Kilit Noktası Karbon Salınımını Azaltmak İçin Çalışıyor.

Küresel iklim değişikliği ve pandemi, insanlığa karbon salınımını azaltmanın, yaşadığımız dünyayı kirletmeden doğal kaynaklarımızı bilinçli kullanmanın, doğal yaşama saygı göstermenin önemini yeniden hatırlattı. Biotrend Enerji de bu ve sadece bugüne değil aynı zamanda gelecek kuşakların sağlığına da yatırım yapmamız gerektiği bilinciyle çalışmalarını sürdürüyor. Bu anlamda bünyesinde gerçekleşen tüm projelerin, çevreye, ekonomiye ve dünyaya katma değerinin yüksek olmasına dikkat ediyor, ekonomiye istihdam ve geri dönüşüm sağlıyor.

Bugün Biotrend Enerji, ülke genelinde yüzbinlerce hanenin yıllık elektrik ihtiyacını, çöpten üreterek karşılar durumda. Türkiye genelindeki düzenli depolamaya yönlendirilen evsel atığın yaklaşık %20’si sürdürülebilir bir gelecek için Biotrend Enerji tesislerinde enerjiye ve ısıya dönüşüyor. Biyokütleden enerji üretimi, diğer enerji kaynaklarıyla karşılaştırıldığında, farklı faydalarıyla öne çıkıyor. Bunların başında; sera gaz emisyonlarını azaltıcı ve iklim değişikliğini yavaşlatıcı etkisi olması sayılabilir. Çevresel faktörlere bakıldığında; toprak koruma, su ve besin üretimini güvence altına alma gibi önemli katkılar sağlaması da öne çıkanlar arasında.

Doğtaş’tan PET Şişelerden Geri Dönüştürülmüş Koltuk

Sadece enerji alanında değil mobilya alanında da markalarıyla çevreye yatırım yapmak adına çalışan Doğanlar Holding, bu alandaki ilk adımı Doğtaş markasıyla attı. Kurumsal değerlerinin başında sürdürülebilirlik gelen ve 2024 yılına kadar portföyünün %40’ını %100 geri dönüşümlü kumaş kullanımıyla hayata geçirmeyi hedefleyen Doğtaş, bu yaklaşımı üretim süreçlerinin yanı sıra hammadde seçiminde de uyguluyor. %100 geri dönüştürülmüş kumaştan oluşan koltuk, kısa süre içerisinde mağazalarda yerini alacak. Doğtaş’ın yeni nesil koltuk tasarımı için yaklaşık 25m kumaş kullanılıyor. Bu doğrultuda her bir koltuk için yaklaşık 1000 PET şişe dönüştürülüyor.

Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan: “Doğanlar Holding olarak her projemizde önceliklerimizin arasında çevre bilinci yer alıyor. Enerjiden, mobilya ve inşaata kadar sürdürülebilir bir gelecek için ARGE çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyor ve yeni projeler hayata geçiriyoruz. Bu doğrultuda değerli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamalar çok heyecan verici. Paris İklim Anlaşması’nın meclis onayına sunulacak olması ve Avrupa Yeşil Mutabakatına katılma sürecinin başlaması, ülkemiz ve tüm sektörlerimiz için gurur verici. Biz de Doğanlar Holding olarak bu yolda attığımız adımlarla üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye hazırız.” dedi.