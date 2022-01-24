Doğalgaz ve Elektrik Kısıtlamalarından Gıda Sektörü Muaf Tutulmalı

Sirke Üreticileri Derneği (SirkeDer) Başkanı Gürhan Güven, “TEİAŞ’ın aldığı kararla, 24 Ocak Pazartesi’den itibaren Türkiye’deki tüm organize sanayi bölgelerinde 72 saat süreyle elektrik kısıntısı uygulanacağı duyuruldu. SirkeDer olarak tağşişin önüne geçmek ve kodeksteki boşlukları kapatarak kriterleri Avrupa standartlarına çıkarabilmek hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak bu çalışmaların başarıyla sonuçlanabilmesi kesintisiz kalite ve hizmet ile mümkün olabilir. Fermantasyon teknolojisiyle olan üretim doğrudan elektrik enerjisine bağlıdır. Fermantasyondaki bakterilerin ihtiyaç duyduğu hava, elektrikle çalışan aerator sistemiyle sağlanmaktadır. Bu bakterilerin havasız kalabilme süresi de maksimum 10 saniyedir. Elektrik kesintilerinde bakterilerin yaşamı sona erer ve bunları yeniden aktif hale getirmek en az 15 günlük bir üretim kaybına yol açar. Bu süre içerisinde sistem çalıştırılır ve bakterilerin aktif hale gelmesi beklenir, enerji sarfı devam eder ama üretim gerçekleşemez. Jeneratör ile karşılanamayacak bu durum da önemli ölçüde ekonomik kayıp demektir. Kaliteli, güvenilir üretim ve halkımızın gıdaya her an erişebilmesi ancak işletmelerimizin kesintisiz çalışmasıyla mümkün olabilir. Yapılacak kesintiler kısa süreli görünse de gıda üretim tesislerinde çok uzun sürede onarılamayacak zararlar ortaya çıkarabilir” dedi.

Güven, “Sanayi ve üretim tesislerinde doğalgaz tüketiminde kısıtlamalar ve elektrik kesintisi yapılacağı kararı, üretim yapan işletmeleri çok zor durumda bırakır. Tarladan sofraya kadar tüm gıda tedarik zincirinin yapılacak kısıtlamalardan olumsuz yönde etkilenmemesi için açıklanan bu karar, tekrar gözden geçirilmeli ve gıda sektörü bu kararın dışında tutulmalıdır. Aksi takdirde hem üretici hem de tüketici zor durumda kalacaktır. Gıdada üretimin sağlıklı şekilde ilerlemesi için ısı ve elektrik tüm gıda sektörünün olmazsa olmazları arasındadır. Gıda tedarik zincirinin hangi aşamasında ve ne süreyle olursa olsun enerji kesintileri, başta ürün kalitesi, güvenilirliği ve üretim miktarı olmak üzere birçok açıdan öngörülemez boyutta olumsuz sonuçlar ortaya çıkarabilir kanaatindeyiz.” şeklinde konuştu.

Doğalgaz kısıtlaması ve elektrik kesintinin bir diğer boyutunun da gıda israfı olduğuna dikkat çeken Güven, “Gıda ve üretim sektöründe uygulanması gereken kritik kontrol noktalar bulunmaktadır. Bunlardan bazıları, ürünlerin kontrolü, soğuk hava depolarında uygun koşulların sağlanması gibi kesintilere tahammülü olmayan adımlardır. Olası enerji kısıtlaması öncelikle gıda güvenliği riski doğuracak olup, ciddi boyutlarda gıda israfına da neden olacaktır. Bütün bu zararların ve israfların önlenmesi için doğalgaz ve elektrik kısıtlamalarından gıda sektörü mutlaka muaf tutulmalıdır” diyerek sözlerini tamamladı.