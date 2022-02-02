Doğal Gaz Kurallara Uygun Kullanıldığında En Güvenli Enerji Kaynağı

Türkiye’nin 27 şehir, 214 ilçe ve beldesindeki 4 milyon abonesine temiz, konforlu ve ekonomik enerji kaynağı doğal gazı güvenle ulaştıran Aksa Doğalgaz, doğal gaz kullanımının arttığı kış aylarında vatandaşları güvenli doğal gaz kullanımı konusunda bilgilendirerek, tesisat ya da gaz kullanımıyla ilgili herhangi bir sorun yaşanması halinde yetkili kişiler dışında müdahale edilmemesi gerektiğinin önemini bir kez daha vurguladı.

Arızaya bireysel müdahalede bulunmayın

Aksa Doğalgaz, acil bir durumda arızaya bireysel müdahalede bulunulmadan, 7 gün 24 saat hizmet veren “187 Doğal Gaz Acil Hattı”nın aranması gerektiğini hatırlatıyor. Şirket yetkililerinin yaptığı açıklamada, herhangi bir gaz kaçağı olasılığına karşı hava akışını sağlayan havalandırma menfezlerinin kesinlikle kapatılmaması gerektiği vurgulanarak, düzenli cihaz bakımı, baca temizliği ve tesisat montajı gibi işlemlerin mutlaka yetkili firmalar ve uzmanlar tarafından yapılmasının önemine dikkat çekiliyor.

Doğal gazın zehirli bir gaz olmamakla birlikte, bacaların doğru montaj yapılmaması veya yetkili olmayan kişilerce bakımı yapılırken bacanın yerinden çıkması gibi durumlarda yanma sonucu ortaya çıkan karbonmonoksitin bina içinde birikebileceği ve karbonmonoksit zehirlenmelerine yol açabileceğinin unutulmaması gerekiyor. Cihaz ve baca montajı, bakım ve onarım işlemlerinin mutlaka yetkili firma ve cihaz yetkili servislerince yapılması gerekiyor.

Özellikle uygun olmayan elektrik tesisatı topraklamasının, doğal gaz tesisatı için tehlike oluşturabileceğini belirten yetkililer, binanın elektrik tesisatının da her yıl düzenli olarak kontrol edilmesi konusunda uyarıyor. Herhangi bir durumda koku hissedildiğinde öncelikle vatandaşların panik yapmaması gerektiğine dikkat çeken Aksa Doğalgaz yetkilileri, acil durumlarda alınması gereken önlemleri ise şöyle sıralıyor: