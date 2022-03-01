Doğal Gaz Aboneliğine 8 Taksit Fırsatı

Doğal gaza geçmek isteyen vatandaşlara ödeme kolaylığı sağlamaya devam eden Aksa Doğalgaz, Mart ve Nisan aylarında anlaşmalı kredi kartlarıyla yapılan ödemelerde abone bağlantı bedelinde 8 taksit imkânı sunuyor.

Türkiye’nin dört bir yanındaki 27 il, 223 ilçe ve beldede 4 milyon aboneye hizmet veren Aksa Doğalgaz, lisans alanındaki tüm şehirlerde başlattığı taksit kampanyasıyla vatandaşları doğal gaz konforuyla tanışmaya davet ediyor. Mart ve Nisan ayları boyunca geçerli olan kampanya kapsamında doğal gaz abonesi olmak isteyenler, anlaşmalı banka kredi kartlarını kullanarak abone bağlantı bedellerini 8 taksitte ödeyebilecek.

Şirket, aynı dönemde doğal gaz sözleşmesi imzalayan abonelerine ise anlaşmalı banka kredi kartlarına güvence bedelinde 3 taksit imkânı sunuyor.

Abonelik Bedellerinizi 8 Taksitle Ödeyerek Doğal Gaz Konforuna Şimdi Geçin

Kullanıcılarına pek çok avantaj sağlayan ekonomik, konforlu ve doğa dostu doğal gazı, dilerseniz sadece mutfakta, dilerseniz banyoda sıcak su amaçlı ya da dilerseniz evinizin her yerinde güvenle kullanabilirsiniz. Pişirmede ve sıcak su kullanımında tüpe göre yaklaşık 5 kat**, ısınmada ise kömüre göre 2 kat** daha ekonomik olan doğal gazla enerji giderlerinizde önemli oranda tasarruf edebilirsiniz.

Siz de bu avantajlardan faydalanmak için hemen aksadogalgaz.com.tr’yi ziyaret ederek doğal gaz ve abonelik süreçleriyle ilgili detaylı bilgi alabilir; Abone Olmak İstiyorum formunu doldurarak doğal gaz aboneliği için başvuruda bulunabilirsiniz.

*Taksit kampanyası, 01.03.2022-30.04.2022 tarihleri arasında anlaşmalı banka kredi kartlarıyla yapılacak abone bağlantı bedeli ödemeleri için geçerlidir.

**Karşılaştırmalar, Kasım 2021 piyasa verilerine göre yaklaşık olarak hesaplanmıştır.