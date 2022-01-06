Doğal Gaz Aboneliği Şimdi 10 Taksit Kolaylığıyla

Kış mevsimiyle birlikte, soğuğun ve doğal gaz ihtiyacının en çok hissedildiği bugünlerde, doğal gaza geçmek isteyen vatandaşlara ödeme kolaylığı sağlayan Aksa Doğalgaz, 2022 Ocak ve Şubat aylarında anlaşmalı kredi kartlarıyla yapılan ödemelerde abone bağlantı bedelinde 10 taksit imkânı sunuyor.

Türkiye’nin dört bir yanındaki 27 il, 214 ilçe ve beldede yaklaşık 3,9 milyon aboneye hizmet veren Aksa Doğalgaz, lisans alanındaki tüm şehirlerde başlattığı taksit kampanyasıyla vatandaşları doğal gaz konforuyla tanışmaya davet ediyor. Ocak ve şubat ayları boyunca geçerli olan kampanya kapsamında doğal gaz abonesi olmak isteyenler, anlaşmalı banka kredi kartlarını kullanarak abone bağlantı bedellerini 10 taksitte ödeyebilecek.

Şirket, aynı dönemde doğal gaz sözleşmesi imzalayan abonelerine ise anlaşmalı banka kredi kartlarına güvence bedelinde 3 taksit imkânı sunuyor.

Abonelik Bedellerinizi 10 Taksitle Ödeyerek Doğal Gaz Konforuna Şimdi Geçin

Kullanıcılarına pek çok avantaj sağlayan ekonomik, konforlu ve doğa dostu doğal gazı, dilerseniz sadece mutfakta, dilerseniz banyoda sıcak su amaçlı ya da dilerseniz evinizin her yerinde güvenle kullanabilirsiniz. Pişirmede ve sıcak su kullanımında tüpe göre yaklaşık 5 kat**, ısınmada ise kömüre göre 2 kat** daha ekonomik olan doğal gazla enerji giderlerinizde önemli oranda tasarruf edebilirsiniz.

Siz de bu avantajlardan faydalanmak için hemen aksadogalgaz.com.tr’yi ziyaret ederek doğal gaz ve abonelik süreçleriyle ilgili detaylı bilgi alabilir; Abone Olmak İstiyorum formunu doldurarak doğal gaz aboneliği için başvuruda bulunabilirsiniz.

*Taksit kampanyası, 01.01.2022 - 28.02.2022 tarihleri arasında anlaşmalı banka kredi kartlarıyla yapılacak abone bağlantı bedeli ödemeleri için geçerlidir.

**Karşılaştırmalar, Kasım 2021 piyasa verilerine göre yaklaşık olarak hesaplanmıştır.