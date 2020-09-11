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Diriteks'ten varlık alımı
Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş, varlık alımı yaptı.
İş Dünyası 11.09.2020, 09:24
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Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
''Şirket yönetim kurulumuzun 10.09.2020 tarihinde yapılan toplantısında, şirketimiz tarafından 24.06.2020 tarihinden Savaş Kollik'e satılarak elden çıkarılan diri ipilik hissleri Sermaye Piyasası kurulu Ortaklar Finansmanı Daire Başkanlığı 03/09l2O2O tarih 8962 sayılı yazısına istinaden geri alınmıştır. Eski yönetim tarafından 2019 yılında satılan şirketimize ait olan %10 luk Diri İplik AŞ hissesinin iadesi için Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesine yapılan müracaat neticesinde, düzenlenmiş olan rapor ile şirketimize iade edilmesi ve diri ipliğin şirketimizde tam konsolidasyona tabi olmasının sağlanması düşünülmektedir.''
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