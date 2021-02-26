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"Diplomam var tecrübem yok" diyenlere fırsat

Türkiye'nin en büyük dokunmuş ve örülmüş plastik ambalaj üreticilerinden Abdioğulları Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş, yeni mezun mühendislere deneyim kazandıran Yeni Mezun İstihdam Projesi’nin 2’ncisini başlattı. Bu kapsamda, 19 mühendis firmada törenle işbaşı yaptı.

İş Dünyası 26.02.2021, 15:05
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"Diplomam var tecrübem yok" diyenlere fırsat

Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Abdi Sütcü konferans salonunda, pandemi kuralları kapsamında düzenlenen törende, genç mezunlar için tecrübenin önemine dikkati çekerek, 60 yıllık deneyime sahip olan firmalarının geçmişinden söz ettikten sonra genç mühendislere seslenerek, burada 25 - 30 yıllık deneyime sahip kişilerin tecrübelerinden istifade etme fırsatı bulacaklarını ve bunu çok iyi değerlendirmeleri gerektiğini vurguladı.
İş verenlerin iş başvurularında diplomadan sonra tecrübeyi sorguladıklarını ifade eden Sütcü, “Ama biz her şeyin bir başlangıcı olması gerektiğini düşünüyoruz. Bundan dolayı da ‘diplomam var, tecrübem yok’ diyenlere fırsat sunuyoruz. Çünkü, bizim için genç mezunlara deneyim kazandırmak sosyal bir sorumluluktur” dedi.


Bekir Sütcü, “Şunu özelikle rica ediyorum; vakit çok değerlidir. Abdioğluları sizlere İşkur desteği ile böyle bir imkan sundu. Burada 6 ay kalıp gideceğinizi düşünmeyin. Bir önceki istihdam projemize katılan 18 mühendisimizden 13’ü burada daimî kadroda çalışmaya, görevlerini başarı ile yürütmeye devam ediyor” diye konuştu.


1700 kişilik büyük bir aile olduklarını, yeni katılan genç mezunları da bu ailenin birer ferdi olarak gördüklerini belirten Bekir Sütcü, “Biz sadece para kazanalım diye düşünmüyoruz. Bizler memleketimize, yaşadığımız ülkeye sorumluluklarımızı da yerine getirmek, katma değeri yüksek ürünlerle ekonomimize katkı sunmak istiyoruz. Sizlerin de buna katkı sunmanızı bekliyoruz” diye konuştu.


Sütcü, firmalarında 75 mühendis istihdam ettiklerini belirterek, “Yeni Mezun İstihdam Projesi” ile kariyer basamaklarına ilk adımı atan 19 mühendise başarı temennisinde bulundu.
İşkur Adana İl Müdürü Ahmet Karaveli ise Abdioğulları’nda geçen yıl başlatılan ve bu yıl ikincisi düzenlenen istihdam programının önemine vurgu yaparak, “İŞKUR olarak çeşitli işgücü programları uygulamaktayız. Genç mühendislere deneyim kazandırmayı amaçlayan program da bunlardan birisi. 2019’da 15.000 kişiye işbaşı eğitim programı düzenledik. Pandemi koşullarına rağmen 2020’de de yine 15.000 kişi bu programdan faydalandı” dedi.
Karaveli, günümüzde küçük bir firmaya bile başvuru yapıldığında deneyimin sorgulandığını belirterek, “Bundan dolayıdır ki elinizde güzel bir fırsat var. Üstelik bu deneyimi Abdioğulları gibi köklü ve güçlü bir firmadan alıyorsunuz. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.


SGK İl Müdürü Bilal Canbolat da genç mühendislere tavsiyelerde bulunarak, “Öncelikle nasıl bir firmadan tecrübe edindiğinizin farkında olmanızı isterim. Abdioğulları Bakanlık nezdinde mevzuatları en iyi şekilde uygulayan kanun ve uygulamalara önem veren bir kuruluş olup aynı zamanda Adana da en fazla istihdam sağlayan ve kuruma en fazla prim ödeyen büyük firmalardan biridir. Bu yüzden Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Bekir Sütcü ve tüm yönetimine teşekkür ediyoruz. Bir yandan prim desteği sağlarken, diğer yandan mevzuatlara harfiyen uyarak örnek oluyor. Siz de burada olduğunuz için çok şanslısınız” dedi.
AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar da Adana OSB’nin Türkiye’nin ilk 5 organize sanayi bölgesi arasında bulunduğunu belirterek, “Bizler burada bir firmaya yatırımı için yer tahsisi yaparken öncelikle burada istihdam sağlanacağı için sevinç duyuyoruz. Şunu özellikle belirmek isterim ki; esas zenginliğimiz yerin altındaki değil, yerin üstündeki zenginliğimizdir, o zenginlik de sizlersiniz. Burada sizlere sunulacak fırsatları iyi değerlendirirseniz ülkemiz için çok kıymetli çalışmalar gerçekleştirebilirsiniz” dedi.


Akpınar, genç mezunlara Abdioğulları gibi ufku geniş, köklü ve vizyon sahibi bir firmada deneyim kazanmanın avantajlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri önerisinde bulunarak, başarılar diledi.
Abdioğulları A.Ş İnsan Kaynakları Müdürü Zeynep Işık Gül de 2’ncisi düzenlenen programın amaçlarına dikkati çekerek, bu işe her şeyden önce sosyal sorumluluk bilinci ile yaklaşıp yeni mezun genç mühendislerin önünü açmak istedik, dolayısı ile bu programın ‘diplomam var, deneyimim yok’ diyenler için önemli bir fırsat olduğunu, böyle örnek projelerle Adana da istihdama ve ekonomiye katkı sunmaya devam edeceklerine değinen Gül, “Bir önceki programa katılan 18 mühendisten 13’ü bizimle yoluna devam ediyor. 2’nci projemizde 19 mühendisimiz yer alıyor. Hepinize başarılar diliyorum, ailemize hoş geldiniz” dedi.

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