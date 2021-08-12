Dijital OSB sanayiplatformu.com ile ticaret boyut değiştiriyor

Zaman ve kaynak tasarrufuyla verimli satın alma yapmak isteyen üretici firmalar ile ticaretlerini büyütmek isteyen tedarikçi firmaları bir araya getirmek için hayata geçirilen sanayiplatformu.com; talaşlı imalat ve diğer işçiliklerin yanı sıra malzemeciler, hırdavatçılar ve makine imalatçıları özelinde uzman kalitesinde hizmet sunmaya başladı. Tedarik uzmanlarına ulaşmak ve işlerini büyütmek isteyen işletmeler için etkin bir pazarlama alanı olan platform, aynı zamanda sanayi alanında doğru bilgi sağlayan internet portalı rolünü de üstlenecek.

Sanayicilere ticaretlerini büyütme fırsatı sunan yeni nesil platform

Türkiye’de bir yeniliğe imza atarak, günlerce organize sanayi bölgesi gezip en iyi iş ortağını bulma çabasını ortadan kaldıracaklarını söyleyen sanayiplatformu.com Kurucu Ortağı Lale Yumrukçal; “Sektördeki oyuncuları güvenli bir bilgi paylaşımı ortamında bir araya getirdiğimiz bu platform; tedarikçi ve üretici firmalar için kapsamlı bir dijital organizasyon. Platformumuzun en önemli özelliği, tüm paydaşlar için yüksek katma değer sağlayacak yeni nesil ticaret modeli sunması. Satın alma talebi oluşturmak, gelen teklifleri değerlendirmek, tek talep formu ile doğrudan çözüm sunacak tedarikçilere otomatik gönderim, âtıl ürünleri sergileme, iş ilanı yayınlama gibi yenilikçi özellikleriyle dikkat çeken platformumuz, akıllı sistemi sayesinde verimli bir satın alma süreci sağlayacak. Satın alma yapacak firmaların, tedarikçi arama derdine son vermeyi ve zaman kaybı olmaksızın tek yerden geniş bir tedarikçi ağına ulaşmalarını hedefleyen platformumuz, alıcıların tedarikçilere erişimini kolaylaştıracak. Bir nevi, talep ve teklif yönetimi ile iş sağlayıcı ve çözüm ortağı olacak. Şöyle ki, alıcılar için etkili bir tedarikçi kaynağı olan platformumuzda, tek formla çok sayıda tedarikçiye ulaşmak mümkün hale gelecek. Tedarikçiler ise tek tıkla yeni alıcılar ve taleplerle buluşacak. Tedarikçilere sistem üzerinden iş alarak ticaretlerini büyütme fırsatı tanıyan sanayiplatformu.com, fason iş yapanlarla iş verenleri buluşturacak ve fason işçilik ihtiyaçlarına da çözüm sunacak. Aynı zamanda iş ve personel arayan kişiler için de bir kariyer havuzu olarak konumlanacak” dedi.

Kullanıcı dostu dijital B2B platformu

Üyelik sistemiyle çalışan, kolay ve pratik ara yüzüyle kullanıcı dostu bir sistem olan sanayiplatformu.com’u teknoloji ve içerik açısından kullanıcılarının deneyim ve ihtiyaçlarına göre geliştirmeye devam edeceklerini söyleyen Lale Yumrukçal; “Platform olarak yolculuğumuz yeni olsa da sanayideki uzmanlığımız ve sektör tecrübemiz geçmişe dayanıyor. Deneyim ve yeniliği entegre ettiğimiz bu yolculukta hedefimiz global ölçekte bir tedarik ağı oluşturmak. Beş yıl içinde, sektör uzmanlığı kapsamında endüstriyel satın alma sürecinin tüm taraflarına yurt içinde ve Avrupa’da bağlantılar sağlama, Avrupa’daki satın alma taleplerini yönetme, iş ortaklarına satın alma ve pazarlama danışmanlığı verme gibi kapsamlı hizmetlerle sanayinin dijital çözüm ortağı olmak en önemli misyonumuz. Bu kapsamda; uzman kadromuz, titizlikle yürüttüğümüz operasyonel süreçlerimiz ve güçlü iş birliklerimizle paydaşlarımıza her zaman en iyisini sunma hedefiyle çalışacağız” diyerek sözlerini tamamladı.