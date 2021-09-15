DİJİTAL ÖĞRETMENLER PROJESİ’NİN ETKİ SONUÇLARI AÇIKLANDI

ING Türkiye, Habitat Derneği ve ODTÜ iş birliği ile hayata geçirilen Dijital Öğretmenler Projesi’nin projenin ilk eğitim dönemini kapsayan etki raporu açıklandı. Ödüllü proje ile öğretmenlerin dijital dünyaya uyum sağlamaları, dijital teknolojileri eğitim öğretim süreçlerinde etkili bir şekilde kullanmaları ve kendi dijital içeriklerini geliştirebilecek yetkinliğe sahip olmalarını desteklemeyi hedeflenirken, öğretmenlerin öğrendikleri bu teknolojileri öğrencilerine dersleri daha etkili, verimli ve memnun edici şekilde anlatabilmeleri için destekleyici olarak kullanmaları amaçlandı. Teknolojiyi eğitimde bir kaldıraç olarak kullanmayı temel alan proje kapsamında eğitimler yoğun uygulamalı bir şekilde, “iş içinde öğrenme” stratejisi ile kurgulanırken, bu sayede öğretmenler projede öğrendiklerini uygulayabilir ve kendi dijital materyallerini geliştirebilir hale geldiler. Projenin yeni eğitim dönemi için başvurular 20 Eylül’e kadar gerçekleştirilebiliyor.

Öğretmenler teknoloji ile üretim yapabilir hale geldi

Proje sürecinde verilen uygulama projeleri sayesinde öğretmenler, eğitimleri tamamladıkları andan itibaren, projede öğrendiklerini uygulayabilir ve kendi dijital materyallerini geliştirebilir hale geldi. Proje başlamadan önce uygulamalı dijital araçları (Canva, Kahoot, Powtoon, Google Slaytlar ve Formlar) bilen öğretmenlerin oranı sadece yüzde 21 olarak tespit edilirken, proje sonunda katılımcıların yüzde 90’dan fazlası, dijital ders içerikleri ve materyalleri geliştirmek için gereken kavramsal yetkinliği ve uygulama becerilerini kazandıklarını ifade etti. Eğitimlere katılan öğretmenlerin yüzde 80’den fazlası ise artık teknolojiyi kullanarak bir ders planı oluşturabiliyor. Öğretmenlerin teknoloji yeterliliği değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 95’inin internet ve bilgisayar teknolojileri kullanabilme becerilerinin arttığı, çevrim içi ortamlara özgü iletişim yöntemlerinin geliştiği, kendi çalışma yöntemlerini ve kaynaklarını belirleyip kendini daha iyi değerlendirdiği ortaya çıktı.

Öğretmenler artık teknolojiden korkmuyor

Temel hedefi bilişim teknolojileri konusunda sınırlı ya da çok az bilgiye sahip öğretmenlerin dijital okuryazarlık becerilerini artırmak olan projenin önemli çıktılarından birisi öğretmenlerin teknolojiyi kullanırken kaygılarının azalması, özgüvenlerinin artması, teknolojinin sağladığı faydayı birinci elden deneyimlemesi ve teknolojiyi kullanmaya yönelik önyargılarını ortadan kaldırması oldu. Projenin başında pek çok öğretmen teknoloji kullanma konusunda kendilerine güvenmediklerini ve korktuklarını belirttiler. Proje sonunda ise öğretmenlerin yüzde 95’i teknolojiyi kullanmaktan korkmadıklarını, özgüvenlerinin arttığını ve artık yeni teknolojileri de deneyimlemek için çok hevesli olduklarını aktardı.

Projeye katılan 5 öğretmenden 3’ü dijital teknolojilerde gelişime ihtiyaç duyuyordu

Projeye seçilen öğretmenlerin başvuru aşamasında eğitim programında yer alan kavramsal bilgiler ve uygulamalar ile ilgili durumları da değerlendirildi. Elde edilen sonuçlara göre, projeye seçilen 5 öğretmenden 3’ü dijital teknolojiler konusunda genel olarak gelişime ihtiyaç duyduklarını ifade etti. Katılımcıların dijital vatandaşlık kavramı ile ilgili önbilgileri genel olarak değerlendirildiğinde ise 3’te 2’sinin bilgi sahibi olmadığı ve bu kavramla ilgili sorulan teknik soruya ise sadece yüzde 6’sının doğru cevap verdiği gözlendi.

Öğretmenlerin yüzde 93’ü daha iyi eğitim verebilmek için projeye katıldı

Etki raporu sonuçlarından, öğretmenlerin kendini geliştirmek için oldukça istekli olduğu ve bunun için çaba harcadığı sonucu çıkarken, öğretmenlerin yüzde 94’ünden fazlası internetin farklı kültürleri tanımak için önemli bir araç olduğunu, farklı alanlardan eğitim almak istediğini ve teknolojik gelişmelere yetişmek için sürekli öğrenme ihtiyacı duyduğunu belirtti. Öğretmenlerin yüzde 95’inden fazlası ise mesleki ilerlemeye önem verdiğini ve yüzde 92’si bu durumun motivasyon olarak etkili olduğunu belirtirken, yüzde 93’ü ise okuluna ve öğrencilerine daha iyi eğitim verebilmek için projeye katıldığını ifade etti. Yüksek katılım oranıyla eğitimleri tamamlayan öğretmenlerin yaklaşık yüzde 90’ı başarı ya da katılım belgelerini aldı. Projeye katılan öğretmenlerin yüzde 96’sı neredeyse tamamı eğitimlerden çok memnun olduklarını belirtirken, yüzde 95’i projenin öğretmenlere en iyi şekilde katkı sağladığını ifade etti.

Alper Gökgöz: Öğretmenlerimizin ders materyallerini teknoloji ile üretebilmesinden mutluyuz.

Dijitalleşmeyi stratejisinin merkezine alan bir kurum olduklarını belirten ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, “Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkı sağlayacak en önemli alanlardan birinin eğitim olduğuna inanıyoruz. Dijitalleşmenin giderek daha çok önem kazandığı bir dünyada, çocuklarımızın yeni nesil yetkinlikler edinmesi ve üreten bireyler olarak çocuklarımızı yetiştirmek önemli. Bu kapsamda öğretmenlerimizin teknolojiyi eğitimde etkin bir şekilde kullanması ve ders materyallerini teknoloji ile üreterek çocuklarımıza rol model olması önemli. Bu nedenle projemizin öğretmenlerin teknolojiyi kullanma konusunda özgüvenlerini artırmasına ve teknolojiyle üretim yapabilme becerilerine katkı sağlamasından dolayı mutluyuz. Etki Raporu sonuçları, projemizin ülkemizin dijital dönüşümüne katkı sağlama ve öğretmenlerin dijital çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılması konusunda sorumluluğunu yerine getirdiğini gösteriyor” dedi.

Sezai Hazır: Öğretmenlerimizin dijital kasları güçlendi.

Çocukların çağımızın gerektirdiği dijital yetkinliklere sahip olmasının önemli olduğunu belirten HABİTAT Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, “Bahsedilen dijital yetkinlikleri çocuklarımıza ilk elden aktarabilme şansına sahip olan kişilerin başında çok kıymetli ve fedakâr öğretmenlerimiz geliyor. Dijital yetkinlikleri yüksek ve bu yetkinliklerini emekle öğrencilerine aktaracak olan öğretmenlerimiz ülkemizdeki dijital dönüşümün önemli bir parçası olacak. Dijital Öğretmenler Projesi’nin, öğretmenleri dijital dönüşümün bir elçisi olarak konumlandırması ve sonrasında ilkokul ve ortaokul çağındaki birçok öğrencimizin dijital becerilerinin gelişmesine katkı sağlamasından dolayı çok mutluyuz. Dijital çağın gerekliliği olan, donanım ve becerilere sahip öğretmenlerimizin sayısının artarak bu donanımlarını öğrencilerine aktardığı, bu vesileyle dijital yetkinlik ve niteliklerini artıran ülkemiz çocuklarının toplumları dönüştürdüğü ve liderlik ettiği bir geleceğin olması en büyük temennimiz” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Kürşat Çağıltay: Proje öğretmenlerin değişen dünyaya uyum sağlamasına katkı sunuyor.

Dijital Öğretmenler Projesi’nin, klasik yaklaşımların dışına çıkan, eğitimin mekanik/teknolojik unsurlara bağlı olmayan ve içinde çok yoğun insani ilişkilerin de yer alması gereken süreçleri içerdiğinin bilinci ile şekillendirildiğini belirten ODTÜ Uzaktan Eğitim Merkezi Başkanı Prof. Dr. Kürşat Çağıltay ise, “Bu süreçte efsanevi Türk eğitimcisi Hakkı Tonguç’un ortaya koyduğu “iş içinde öğrenme” temel pedagojik yaklaşımını kendimize rehber edindik. İnternet teknolojileri baş döndürücü hızla değişmekle beraber eğitim alanının değişmeyen ve yakın vadede de değişmesi mümkün olmayan bir temel taşının öğretmenlerimiz olduğundan hareketle onları merkeze alan eğitim programları tasarlanıp hayata geçirildi. Etki raporunda bilimsel olarak analiz edilen verilere göre, proje son derece başarılı sonuçlar üretiyor ve öğretmenlerimizin eğitimde değişen dünya koşullarına uyum sağlamalarına katkı sunuyor” şeklinde konuştu.

Yeni eğitim dönemi başvuruları 20 Eylül’e kadar gerçekleştirebiliyor.

Dijital Öğretmenler projesinin yeni eğitim dönemi başvuruları uzatıldı. Başvurular 20 Eylül’e kadar Dijital Öğretmenler web sitesi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Şu ana kadar 2000 öğretmene eğitim verilen proje kapsamında, yeni dönemde 15 ilden yeni 1.000 öğretmene daha ulaşılacak. Projenin ilk aşamasında öğretmenler çevrim içi canlı ve video dersleri ile kapsamlı bir eğitim alırken, ikinci aşamada belirlenecek 100 öğretmene ileri seviye sanal gerçeklik eğitimi verilecek. Dijital öğretmenler projesi hakkında daha fazla bilgi için https://dijitalogretmenler.com/ sitesini ziyaret edebilirsiniz.